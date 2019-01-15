Mercedes-Benz Türk’ten 25 adetlik Actros

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15 Ocak 2019, 12:10

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda düzenlediği tören ile Günsaldı Gübre’ye 25 adet Mercedes-Benz Actros 1845 LS aracın teslimatını gerçekleştirdi.

2019 yılına hızlı bir başlangıç yapan Mercedes-Benz Türk, Günsaldı Gübre’ye gerçekleştirdiği satış ile birlikte yılın ilk filo teslimatına imza attı. Mercedes-Benz Türk; uluslararası taşımacılık ve gübre pazarlama ve akaryakıt sektörlerinde hizmet veren Hatay merkezli Günsaldı Gübre yetkilileriyle, tamamı Aksaray Kamyon Fabrikası üretimi olan 25 adet Actros 1845 LS aracın teslimatını gerçekleştirmek üzere düzenlediği törende bir araya geldi.Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası Müşteri Merkezi’nde gerçekleştirilen teslimat töreninekatıldılar. Günsaldı Gübre, Mercedes-Benz yıldızı taşıyan 25 adet yeni aracını ağırlıklı olarak uluslararası kuru ve yüklü gıda taşımacılığında kullanacak.teslimat töreninde yaptığı konuşmada; “2019 yılına Mercedes-Benz Türk olarak hızlı bir başlangıç yapıyoruz ve 2011 yılında iş ortaklığımızın başladığı, Günsaldı Gübre’ye 25 adet Actros 1845 LS retarderli aracımızı gururla teslim ediyoruz. Euro 6 motora sahip Actros araçlarımızı 2016 yılından beri teslimat törenimizi gerçekleştirdiğimiz Aksaray Kamyon Fabrikamızda üretiyor; hem iç pazara hem de yurt dışı pazarlarına sunuyoruz. Mercedes-Benz Actros araçlarımız sahip olduğu Euro 6 motoru ve bununla uyumlu Mercedes-Benz’e özgü 12 ileri 4 geri ağır nakliye şanzımanı PowerShift-3 ve aksıyla önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlıyor ve aynı zamanda konfor, güvenlik ve tasarımıyla ağır vasıta kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Bugün teslim ettiğimiz retarderli araçlarımız ile ağır yüklerle rampalarda kalkış esnasında aracın geriye kayması engellenirken, fren pedalı kullanılmadan sadece gaz pedalı ile istenen hassaslıkta ileri ve geri doğru hareket gerçekleştirilebiliyor. İçerisindeki entegre birincil retarder sayesinde, çok düşük süratlerde bile azami frenleme kuvveti ve geri viteste dahi retarder fonksiyonu sağlanıyor. DNA’sında güç, performans, güvenlik ve konforu barındıran Actros’larımız bu donanımı ile çıtayı bir adım öteye taşıyor. Tüm bu özelliklere sahip araçlarımızın Günsaldı Gübre’yle buluşturulmasında emeği geçen tüm ekibime ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayileri Mengerler Adana, Koluman Tarsus ve Hasmer’e teşekkür ediyor, Günsaldı Gübre’ye yeni araçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.ise yaptığı konuşmada, “İhtiyaçlarımız doğrultusunda geniş portföyündeki doğru araçlar ile bizleri buluşturan Mercedes-Benz Türk’e, satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayileri Mengerler Adana, Koluman Tarsus ve Hasmer’e teşekkür ederim. Günsaldı Gübre olarak uluslararası taşımacılık, gübre pazarlama ve akaryakıt sektörlerinde hizmet veriyoruz. Her şirket gibi bizim de araç alımı yaparken göz önünde bulundurduğumuz en önemli özellikler arasında araçların sunduğu performans, yakıt tasarrufu, güvenlik ve konfor donanımlarına ek olarak markanın sunduğu yaygın yetkili servis ağı ve piyasanın araçlar ile ilgili verdiği geri bildirimler bulunuyor. Filomuzdaki Mercedes-Benz marka araçlarımızdan duyduğumuz memnuniyet ve diğer sektör oyuncularından aldığımız olumlu geri bildirimler doğrultusunda Mercedes-Benz’i bir kez daha tercih ettik. Bu iş ortaklığımızı ilerleyen dönemlerde yeni filo alımlarımızla devam ettirmeyi diliyoruz.” dedi.