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İstanbul’un cazibe merkezi Motoplex İstanbul kapılarını açtı

15 Ocak 2019, 11:58

Motosiklet tutkunlarının buluşma ve eğitim noktası olarak geliştirilen, Motoplex konsepti, Türkiye’de ilk kez İstanbul’un Kadıköy semtinde kapılarını açtı.

Piaggio, Vespa, Aprilia ve Moto Guzzi markalarının Türkiye Distribütörü Trend Motosiklet, motosiklet tutkunları için özel olarak tasarlanan Motoplex İstanbul’un kapılarını İstanbul’un güzide semtleri arasında yer alan Kadıköy Koşuyolu’nda açtı. Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa; Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ile Piaggio Grup Başkan Yardımcısı Massimiliano Gerbi ve Piaggio Grubu’nun üst düzey yöneticileri katıldı.



Devrim niteliğinde bir perakende konsepti!

Etkinlikte düzenlenen kokteylin ardından açılış konuşmasını yapan Suzuki Türkiye ve Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan, bir ilke imza atarak aynı çatı altında “yeni ve devrimci bir perakende konsepti” oluşturmak, Piaggio’nun yeni dünyasına adım atmak, yalnızca bir kerelik ziyaret için değil, yeniden gelme isteği uyandırmak için, buluşma, öğrenme ve yeni keşifler gerçekleştirmek adına Motoplex İstanbul’u hayata geçirmeye karar verdiklerini vurguladı. “Motoplex İstanbul, çekici ve efsane Vespa’dan Piaggio’ya, epik maceracı Moto Guzzi’den adrenalin yükselten Aprilia’ya kadar ayrıştırılan bölümleriyle üst düzey bir perakende tecrübesi sunuyor” ifadelerini kullanan Ümit Karaarslan, “Kendinizi rahat hissedeceğiniz, satın alma keyfinizi doruğa yükselten modeller ve aksesuarlar ilefinansal çözümler sunan bu mekân, satış sonrası servis hizmetlerimizin verileceği müşteri memnuniyeti odaklı atölyemize kadar Motoplex markalarımıza uzun dönemli bağlılık yaratacak bir tecrübe sunacak” diye konuştu. Motoplex İstanbul’da uzman eğitmenler eşliğinde güvenli sürüş tekniklerinin de sunulacağını dile getiren Karaarslan, “Motoplex İstanbul; dostlarınızla, sevdiklerinizle buluşmak için sabırsızlanacağınız bir cazibe merkezi olacak. Hepsi ve daha fazlası için tüm motosiklet tutkunlarını Motoplex İstanbul’a davet ediyoruz” dedi.



“Motosiklet pazarı 2018 yılını 39 bin 722 adet ile kapattı”

Motosiklet pazarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde de bulunan Ümit Karaarslan, “2018 yılında motosiklet pazarı yüzde 31 daralmayla 39 bin 722 adet seviyesinde kapandı. Uzakdoğulu markalar dahil edildiğinde ise bu rakamın 157 bin adet civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu daralmadaki temel etkenleri, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve faiz hareketleriyle birlikte Uzakdoğu’dan gelen markalara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanması oluşturdu. Piaggio Grubu olarak bizler ise geçtiğimiz yıl daralan pazara rağmen pazar payımızı artırmayı başardık. Motosiklet pazarının 2019 yılını 40 bin adetlik bir rakamla kapatmasını bekliyoruz” diye konuştu.



“ÖTV’de düzenleme yeni yatırımların önünü açar”

Mart ayı sonuna kadar 250 cc altında yer alan motosiklet modellerinden ÖTV alınmaması kararının sektör için rahatlatıcı bir karar olduğunu belirten Ümit Karaarslan, söz konusu vergi indirimlerinin Mart ayından sonra da devam etmesini arzu ettiklerini belirtti. Karaarslan, “Bu noktada, 250 cc bareminin 300 cc’ye çıkarılmasını yeni teknolojik gelişmeleri kapsayan, güvenli ve kaliteli motosikletlerin de gelmesini sağlayacağından önemli buluyoruz. Ayrıca, 250cc üzerinde yüzde 37 olarak uygulanan ÖTV’nin de belirli oranda iyileştirilmesi sektörde yapılması muhtemel yatırımların önünü açacaktır” ifadelerini kullandı.



