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Pırellı Türkiye’de CFO pozisyonuna Muratcan Akyıl atandı
15 Ocak 2019, 11:53
Pirelli Otomobil Lastikleri’nde Muratcan Akyıl, Ocak 2019 tarihi itibarıyla CFO olarakFinans Departmanı’nın başına getirildi.
Türkiye’de 60 yılı bulan üretim geçmişi ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Pirelli Otomobil Lastikleri’nde CFO olarak Finans Departmanı’nın başına Muratcan Akyıl getirildi.
Pirelli Otomobil Lastikleri’nde 2010 yılından bu yana muhasebe ve finans alanında çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenen Akyıl, son olarakFinansal Kontrol ve Muhasebe Müdürüolarak görev yapmaktaydı. Akyıl,yeni görevine 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla başladı.
Muratcan Akyıl kimdir?
Orta ve Lise öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2007 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Akyıl, kariyerine 2007 yılında Ernst&Young'da Mali Denetçi olarak başladı. 2010 yılında Pirelli Otomobil Lastikleri'nde göreve başlayan Akyıl, sırasıyla Planlama ve Kontrol Uzmanlığı, Planlama ve Finans Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Aralık 2017’de Mali ve İdari İşler Müdürlüğü görevine getirildi.
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