Pırellı dördüncü lastik butiğini Dubai’de açarak mağaza konseptini üçüncü bir kıtaya taşıdı

15 Ocak 2019, 11:47

Pırellı’nin Dubai’deki amiral mağazasında pist yarışlarında deneyimli bir ‘pist uzmanı’ da görev yapıyor.

Dubai, – P Zero World, Los Angeles, Münih ve Monte Carlo’nun ardından dördüncü amiral mağazasıyla üçüncü bir kıtada daha açıldı. Pirelli’nin perakende stratejisinin ve dünyadaki lider konumunun seçkin bir simgesi olan bu mağaza konsepti şimdi Orta Doğu’yu dünyanın geri kalanına bağlayan kilit bir bölgeye adını yazıyor. Otomobil sever ve yerel koleksiyonculara ait 60’dan fazla süper otomobil, şehirde bir geçit töreni yaptıktan sonra yeni mağazanın açılışını kutladı. Ertesi gün ise 200’ü aşkın otomobil, Pirelli markasının kendi pist günü etkinliği olan “P Zero Experience” için Abu Dabi’deki Yas Marina’da piste çıktı.



P Zero World konsepti genellikle ‘lastik butiği’ ya da başka bir ifadeyle müşterilerin en özel Pirelli ürünlerinin yanı sıra lüks ve spor otomobillerin egzotik dünyalarına adanmış hizmetleri bulabileceği bir mağaza olarak tarif ediliyor. Ürün yelpazesinin en yüksek performans seviyesine sahip karayolu homologasyonlu lastiği olan P Zero Trofeo R veya koleksiyoncuların otomobilleri için klasik görünümü modern performansla kombine etme amacıyla tasarlanan Pirelli Collezione dahil Pirelli lastik yelpazesinin tamamı, sadece P Zero World butiklerinde sunuluyor.



Doğal olarak, motosiklet lastikleri ve Velo lastikler ile Pirelli Design aksesuarları dahil komple Pirelli ürün yelpazesi müşterilere sunuluyor. Dubai'deki yeni P Zero World mağazasında müşterilere sunulan ayrıcalıklı servisler arasında vale hizmeti ve servis süresince ikame otomobil desteği de yer alıyor. P Zero World aynı zamanda dünyanın en ünlü takvimini simgeleyen görsellerden F1 lastiklerinin pek çok renginin sergilenmesine kadar her detayıyla ziyaretçilerin Pirelli dünyasını deneyimlemelerine de olanak veriyor.



Tüm bunlar, Pirelli’nin premium ve prestij ürünlere odaklı stratejisinin altını çiziyor; lastik pazarının sürekli büyüme gösteren premium ve prestij segmentinde İtalyan şirketinin elinde tuttuğu güçlü liderlik pozisyonu, hem müşteriler hem de otomobil üreticileri tarafından tanınıyor. Pirelli'nin dünyadaki prestij araçların yarısından fazlasının lastiklerini orijinal ekipman olarak sağlaması bu durumu rakamlarla da ortaya koyuyor. Buna göre, her iki süper otomobilin birinden fazlası fabrikadan Pirelli lastikleriyle çıkarken İtalyan şirketi premium pazardan aldığı yüzde 20’lik payla yüksek değerli ürünler sektörünün tamamında liderliğini teyit ediyor.



Neden Dubai seçildi?



Birleşik Arap Emirlikleri'nin kalbinde yer alan Dubai, geçmişten günümüze daima önemli bir ticaret ve taşımacılık merkezi, ayrıca Orta Doğu bölgesinde dünyanın geri kalanından gelen etkileri ve trendleri almaya en açık yerlerden biri olmuştur. Dolayısıyla, Dubai’nin 25 milyon turist çekmesi beklenen 2020 Expo dünya fuarına ev sahipliği yapacak olması bir tesadüf değil. Otomobillere ilginin çok yüksek olduğu Dubai, Suudi Arabistan’ın ardından Körfez bölgesinin ikinci en önemli otomobil pazarına sahip bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri, gelecek birkaç yıl içinde lüks otomobil segmentinde yıllık %4-5 büyüme öngörülen Orta Doğu bölgesindeki otomobil pazarının merkezinde konumlanıyor.



Bu yoğun tutkunun kanıtı, her otomobil koleksiyoncusunun gurur duyacağı bir süper otomobil filosuna sahip olan Dubai emniyet kuvvetlerinde bile görülebiliyor. Bu filoda Lamborghini Aventador, Ferrari FF, Bentley Continental GT, McLaren 12C ve Audi R8 gibi otomobiller yer alıyor. Emniyet kuvvetlerine ait bu otomobillerden bazıları, Dubai’deki P Zero World mağazasının açılışı onuruna bir geçit törenine katılan 60 süper otomobil arasında yer aldı. Dubai’de de aktif faaliyette bulunan ve Arap ülkelerinin ilk hiper otomobil şirketi olan W Motors, Pirelli donanımlı bir Fenyr SuperSport ile P Zero World mağazasının açılışında dikkat çekti. W Motors CEO'su Ralph R. Debbas’ın da açılışın onur konukları arasında yer aldığı etkinlikte, ayrıca bir adet Aston Martin Zagato da sergilendi. P Zero World mağazasının Dubai’deki açılışı, otomotiv sektörünün ünlü İtalyan üreticisi Zagato için aynı zamanda şirketin yüzüncü yılı kutlamalarının da başlangıcı oldu.



Bu nedenle, Dubai'de ve genel olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde spor otomobillere duyulan bu tutku ile sürücülerin açık ve net tercihlerinin el ele gitmesi şaşırtıcı olmuyor. Lastikler söz konusu olduğunda, süper otomobil sahiplerinin ne zaman bir lastik değişimi gerekse işaretli lastikler veya başka bir deyişle takılacakları otomobiller için özel olarak tasarlanan lastikler satın almayı tercih ettiği bu pazarda homologasyonlar ve işaretli lastikler büyük stratejik önem taşıyor. Bu seçim, İtalyan şirketinin pazar lideri olduğu segmentte Pirelli'nin “Mükemmel Uyum” diye tanımladığı stratejinin de özünü yansıtıyor.



Lastiklerin üzerindeki işaretler, spesifik bir otomobil modeli için özel olarak üretildiğini gösterirken farklı üreticiler için farklı semboller kullanılıyor. Bu lastikler, Pirelli ile söz konusu otomobil üreticileri arasında yaklaşık 2-3 yıl süren bir ortak geliştirme programı sonucunda, hedeflendikleri otomobiller için tam isabetle özelleştirilmiş ürünler olarak ortaya çıkıyor. Bu durum, bu otomobillerin sahipleri için otomobilin esas tasarımını niteleyen performans ve kullanım özellikleri açısından maksimumu elde edebileceklerine dair temel bir garanti oluşturuyor.



İtalyan kahvesi ve pist uzmanı eşliğinde eşsiz bir deneyim



Dubai'deki P Zero World mağazası, 5 teknisyen, 2 satış görevlisi ve bir resepsiyon görevlisinin çalıştığı 600 metrekarelik yeni bir binada (showroom ve atölye bölümlerine sahip) yer alıyor. Lastik bakımının en gelişmiş makineler kullanılarak yapılabileceği dört rampa bulunuyor. Bu gelişmiş makineler arasında lastik ayarı yapan en modern lazerler ile insan müdahalesi gerektirmeyen ve jantın zarar görmemesini sağlayan teknoloji ile mükemmel iş çıkaran tam otomatik lastik montaj ekipmanları yer alıyor. Dubai'deki P Zero World mağazasında ayrıca geleneksel sistemlerin tespit edemediği direksiyon simidindeki titreşimler gibi gözden kaçabilen sorunları hızla çözebilen, pazardaki en hızlı balans makinelerinden biri kullanılıyor.



Teknisyenler otomobille ilgilenirken, müşteriler bekleme süresinde gerçek ebatlı bir Formula 1 simülatörü ile keyifli zaman geçirebiliyor, P Zero World mağazasının ikramı olan gerçek İtalyan kahvesinin tadını çıkarabiliyor. Bir “Pist Uzmanı” da araç kurulumu ve lastik yönetiminin yanı sıra pistte sürüş hakkında spesifik öneriler vermek için müşterilere hizmet sunmaya hazır bulunuyor.



Etkinlikte hazır bulunan ve P Zero World konseptiyle ilgili değerlendirmede bulunan Pirelli Ticaret ve Operasyonel Pazarlama üst yöneticisi Gaetano Trezza ise şunları kaydetti:



“Pirelli’nin perakende stratejisi, kendi bölgelerinde zaten aktif olan iş ortaklarıyla birlikte satış noktalarına odaklıdır. Bu durum, Dubai’de 32 yıldır sadece Pirelli ile çalışmakta olan distribütörümüz Al Hawai için de geçerlidir. Dolayısıyla, sadık bir müşteri tabanından ve her şeyin ötesinde en çok işimize tutkuyla bağlı şirketlerin güvenirliğinden ve becerisinden yararlanabiliyoruz. Müşterilerin markamızı, seçkin ürünlerimizi ve ayrıcalıklı hizmetlerimizi en üst düzeyde ve benzersiz bir bağlamda keşfedebilecekleri P Zero World, bu stratejinin tacındaki en değerli mücevheri temsil ediyor. Müşterilerimiz, P Zero World mağazasını diğer tüm lastik tesislerinden farklı kılan bir atmosfer yaratmamıza katkıda bulunan iş ortağı markalarımız hakkında daha detaylı bilgi edinme şansına da sahip oluyorlar. Bir sonraki P Zero World, Avustralya’nın Melbourne kentinde açılacak.”