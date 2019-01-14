TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Dakar Rallisin 1. Etabında çifte podyum

Dakar Rallisin 1. Etabında çifte podyum

Tarih 14 Ocak 2019, 11:02

PETRONAS De Rooy IVECO Takımı, dünyanın en zor yarışına Ton vanGenugten, FedericoVillagra ve Gerard de Rooy’un ilk 4’te yer aldığı hızlı bir başlangıç yaptı.

Rallinin 41.si Peru’nun Lima ve Pisco kentleri arasındaki 84 kilometrelik kumullarda 334 kamyon ile başladı.

PETRONAS De Rooy IVECO Takımı, üç IVECO Powerstar’ını ilk dörde sokarak başarıya ulaştı. Ton vanGenugten olağanüstü performansıyla günün kazananı EduardNikolaev’in 18 saniye gerisinde etabı tamamladı.

ArgentineFedericoVillagra ise 53 saniyeyle üçüncü olarak podyumda yer aldı ve günün en hızlı üç pilotundan biri oldu.

Geçen yılki AfricaEcoRace 2018 zaferinden sonraki bu yarışta Gerard de Rooy, etabı 1 dakika 44 saniye geride 4. olarak tamamladı.

PETRONAS De Rooy IVECO Takımıyla ilk defa yarışan Maurik Van Den Heuvel, IVECO Powerstar’la katılığı yarışı 17 dakika 19 saniye geride 18. olarak tamamladı.

Rallinin 2. Etabı Pisco ve San Juan de Maracona arasında yer alan 342 kilometre uzunluğundaki zorlu Peru kumullarından oluşacak.




 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Tedarikçilerin 2018 performansı

 Tedarikçilerin 2018 performansı Türkiye'nin 2018 yılı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye 168 milyar 88 milyon dolarlık ihracat yaptı., Bu rak...

İstanbul’un cazibe merkezi Motoplex İstanbul kapılarını açtı

 İstanbul’un cazibe merkezi Motoplex İstanbul kapılarını açtı Motosiklet tutkunlarının buluşma ve eğitim noktası olarak geliştirilen, Motoplex konsepti, Türkiye’de ilk kez İstan...
Vahit MAHMATLI
Bilgi çağı ve bekâ

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı