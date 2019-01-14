Dakar Rallisin 1. Etabında çifte podyum

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14 Ocak 2019, 11:02

PETRONAS De Rooy IVECO Takımı, dünyanın en zor yarışına Ton vanGenugten, FedericoVillagra ve Gerard de Rooy’un ilk 4’te yer aldığı hızlı bir başlangıç yaptı.

Rallinin 41.si Peru’nun Lima ve Pisco kentleri arasındaki 84 kilometrelik kumullarda 334 kamyon ile başladı.PETRONAS De Rooy IVECO Takımı, üç IVECO Powerstar’ını ilk dörde sokarak başarıya ulaştı. Ton vanGenugten olağanüstü performansıyla günün kazananı EduardNikolaev’in 18 saniye gerisinde etabı tamamladı.ArgentineFedericoVillagra ise 53 saniyeyle üçüncü olarak podyumda yer aldı ve günün en hızlı üç pilotundan biri oldu.Geçen yılki AfricaEcoRace 2018 zaferinden sonraki bu yarışta Gerard de Rooy, etabı 1 dakika 44 saniye geride 4. olarak tamamladı.PETRONAS De Rooy IVECO Takımıyla ilk defa yarışan Maurik Van Den Heuvel, IVECO Powerstar’la katılığı yarışı 17 dakika 19 saniye geride 18. olarak tamamladı.Rallinin 2. Etabı Pisco ve San Juan de Maracona arasında yer alan 342 kilometre uzunluğundaki zorlu Peru kumullarından oluşacak.