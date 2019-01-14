Anasayfa » Kampanyalar

Volkswagen ticari araç kampanyası devam ediyor

14 Ocak 2019, 10:36

60 bin TL krediye, 12 ay yüzde “0” faiz fırsatı, Ocak ayında devam ediyor.

Ürün gamında yer alan sınırlı sayıda 2018 model yılı araçlara yönelik cazip fırsatlarına devam eden Volkswagen Ticari Araç, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanununda yapılan değişikliklerle birlikte, tüm ürünlerinde ÖTV ve KDV indirimlerinin yanı sıra yüzde “0” kredi faiz imkanı sunmaya devam ediyor.



Volkswagen Doğuş Finans (VDF) işbirliği ile uygulanan faiz kampanyası kapsamında, Volkswagen Ticari Araç’ın tüm modelleri 60 bin TL’ye 12 ay yüzde “0” cazip faiz oranıyla satın alınabiliyor.



12 ay vadeli krediye faiz yok

Kampanya süresince, Volkswagen Ticari Araç’ın ürün gamındaki modelleri için sunduğu indirimlere ve ÖTV/KDV indirimlerine ek olarak, 60 bin TL’ye 12 ay vadeli kredilerde yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor.12 ay vadenin yanı sıra, 75.000 TL’ye 6 ay vadede yüzde 0, 18 ay vadede yüzde 1.19, 24 ay vadede yüzde 1.49, 36 ay vadede yüzde 1.79 ve 48 ay vadede yüzde 1.99 faiz oranı ile de kredi kullanılabiliyor.



KDV ve ÖTV indirimine ek fiyat avantajları

Volkswagen Ticari Araç, ÖTV kanununda yapılan değişiklikle ÖTV oranı yüzde 15’ten yüzde 5’e; KDV oranı da yüzde 18’den yüzden 1’e inen modellerinde de avantajlı indirimler uyguluyor.



