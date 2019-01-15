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Tedarikçilerin 2018 performansı

15 Ocak 2019, 14:29

Türkiye'nin 2018 yılı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye 168 milyar 88 milyon dolarlık ihracat yaptı., Bu rakamın sektörler arası dağılımında ilk sıraya 31 milyar 568 milyon dolarlık toplam tutarla otomotiv sektörü aldı. Otomotiv ana sanayinin yaptığı ihracatın 10 milyar 850 milyon dolarlık bölümü yan sanayi olarak tanımlanan sistem ve parça üreten firmalar tarafından yapıldı.

Bu yıl 40. kuruluş yılını kutlayan otomotiv sektörü için sistem ve parça üreten 360 'a yakın şirketin üye olduğu TAYSAD konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, açık adı Taşıt Yan Sanayicileri Derneği olan Derneğin, önümüzdeki dönem Yan Sanayi yerine Tedarikçi ismini kullanacağı ve adının Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği olarak değiştirildiği de duyuruldu. TAYSAD basın toplantısına TAYSAD Başkanı Alper Kanca ile birlikte Başkan Yardımcısı Albert Saydam ve Yönetim Kurulu Üyesi Tülin Tezer ile üye firmalardan TEZMAKSAN Koordinatörü Yalçın Paslı ve diğer TAYSAD yöneticileri katıldılar.



Başkan Alper Kanca üretim ve ihracatla ilgili rakamlarıyla birlikte Türkiye ve Dünya'da tedarikçilerin konumları ilede ilgili bilgiler verdi. Seger Korna Genel Müdürü Tülin Tezer ise toplantıda mühendislik eğitimi almış bir kadın yönetici olarak deneyimlerini aktardı. Yalçın Paslı da endüstriyel tarih ile ilgili çalışmalarını ve TAYSAD üyesi kadınların çalışma hayatın da var olmalarını konu alan "Kadın Sanayici Olmaz Mı "adlı kitabını kırkıncı yılında tanıttı.



TAYSAD verilerine göre 2018' de otomotiv sektöründe yurt içi üretim yaklaşık 1 milyon 560 bin adet olarak gerçekleşti, bu rakam bir önceki yıla göre %8'lik bir kayıp olduğunu gösteriyor. TAYSAD 2019 yılında da bir miktar daha küçülme olacağını öngörüyor. Buna karşılık sektör yurt içi üretimde kaybettiğini ihracat pazarlarında elde ettiği artışla kapattı.TAYSAD üyelerinin geçtiğimiz yıl ihracatlarını % 11 oranında arttırdıkları ifade edildi.



Tedarik sanayicilerinin ihracatında ilk sırada bu yıl da Almanya yer aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 4 milyar 752 milyon dolar değerinde oldu. Almanya bir önceki yıla göre Türkiyeli tedarikçilerden % 9 oranında fazla ithalat yaptı., Avrupa ülkelerine ihracat artarken, ABD ve İran'a yapılan ihracatta azalma olduğu ifade edildi.



Toplantıda özellikle enerji maliyeti; elektrik ve doğal gaz fiyatlarının artışlarından bahsedildi. Sektörün rekabet gücünü olumsuz etkileyebilecek fiyat artışlarının elektrikte TL bazında, %71 Euro bazında, %13 doğalgazda TL bazında, %85 Euro bazında, %22'lik bir maliyet artışına neden olduğunu ifade etti.



Uzun dönemli olarak da sektörün ihracat performansını sürdürmesi için petrokimya, demir çelik, cam vb temel sanayi dallarında yapılacak yatırımların önemi vurgulandı.





