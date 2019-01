Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Age İnşaat zorlu şantiye koşullarında verimliliği Continental ile sağlıyor

11 Ocak 2019, 12:38

Age İnşaat,astik sarfiyatını azaltmak için araçlarında Continental ContiPressureCheck™sistemini kullanıyor.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental’in sürücü ve araç güvenliğini artırarak işletmelerin maliyetini düşüren ContiPressureCheck™- Lastik Basıncı İzleme sistemi, başta enerji, nakliye, lojistik ve inşaat sektörü olmak üzere her sektörden büyük şirketlerin tercihi olmaya devam ediyor. Özellikle zorlu iklim ve coğrafi koşullarda devam eden projelerin şantiye ortamlarında kullanılan araçların lastik dayanıklılığını artıran ContiPressureCheck™- Lastik Basıncı İzleme sistemi, entegre edildiği merkezi kontrol ünitesini lastik basıncı ve ısısından anlık olarak haberdar ederek, lastik takip işlerini kolaylaştırıyor. Sistem ayrıca lastiğe erken müdahale imkânı sunarak hem sürücü güvenliği sağlıyor, hem de filo maliyetlerinde tasarruf sağlıyor.



Zorlu çalışma ortamlarında lastiğe erken müdahale hayati önem taşıyor



Kars’ta Türkiye’nin ilk asfalt çekirdekli kaya dolgulu baraj inşaatını ve HES projesini yürüten Age İnşaat, zorlu hava ve coğrafi koşulların hüküm sürdüğü Karakurt Şantiyesi’nde Continental’in Lastik Basıncı Takip sistemini kullanıyor. Şirketin Karakurt Şantiyesi’nde Makine Mühendisi ve Atölye Şefi olarak görev yapan Heyam Başaran, Lastik Basıncı Takip sisteminin avantajlarını şöyle anlatıyor: “Continental’in Lastik Basıncı Takip sistemini kullanmaya, uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucunda karar verdik.Bu seçimi yaparken en önemli 2 odak noktamız vardı: İş güvenliğini sağlamak ve lastik sarfiyatının bir nebze de olsa önüne geçmek. Lastik hanemize her gün gelen 20 araçtan 10-12’si düşük hava basıncından şikayet ediyordu ve şoförlerimiz genellikle kendilerini güvensiz hissediyordu. Continental’in Lastik Basıncı Takip sistemiyle lastik sarfiyatının yüzde 50 oranında önüne geçtik.”



Sistemin yakıt verimliliği sağlayarak maliyetleri de düşürdüğünü ifade eden Başaran, ContiPressureCheck sisteminin işlerini geliştirdiğini belirterek,“Sistem lastik takip işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Artık lastiğe erken müdahale ederek, sarfiyatı kolaylıkla azaltabiliyoruz. Aynı zamanda erken müdahale etme olanağı, can güvenliği noktasında da oldukça işimize yarıyor. Şantiyemiz oldukça dik bir yokuşun uç noktasında bulunuyor. Bu durum da frenleri ve lastik sıcaklığını etkiliyor. Sistem bu noktada da araçlarımızın durumu açısından bizi haberdar ederek, işimizi oldukça kolaylaştırıyor.” diyor.



ContiPressureCheck sistemiyle araçlar yolda kalmıyor



Lastiğin içerisine doğrudan monte edilen bir basınç ve ısı ölçüm sistemi olan ContiPressureCheck™, lastiğe kauçuk konteynırlarda yerleştiren sensörlerden çıkan verilerin merkezi kontrol ünitesine iletilerek daha sonra kabin içi ekran veya telematik çözümlere yansıtılmasıyla anlık bilgilendirme sağlıyor. Lastik değiştirildiğinde sensörler kauçuk konteynırdan çıkarılarak yeni lastikte tekrar kullanılabiliyor. Pil ömrü altı yıl veya yaklaşık olarak 600.000 km olan ContiPressureCheck™, araçlara uyumlu halde sunuluyor. Lastik sensörlerinden gelen sinyaller, araçta bulunan ve bilgiyi analiz edip değerlendiren, ardından ya sürücü kabininde görüntüleyen ya da bağlı bir telematik sisteme gönderen bir merkezi kontrol ünitesine iletiliyor. Böylece sürücü, lastik basıncı ve ısısından anlık olarak haberdar olabiliyor. ContiPressureCheck™, yakıt maliyetlerinden tasarruf etmeye ve işletme maliyetlerinin azalmasına da yardımcı oluyor. Yakıt verimliliğini artırarak, kaplama için karkasın değerinin korunmasına yardımcı olan sistem, hem lastik ömrünü hem de güvenliği artırarak, lastikten kaynaklı yolda kalma riskini de ortadan kaldırıyor.