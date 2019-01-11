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HİDROMEK, Avrupa Çıraklık Birliği Üyeliğine kabul edildi

11 Ocak 2019, 12:31

HİDROMEK, sektöründe bir ilke daha imza attı.‘Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi’ (SİMEP) kapsamındaki çalışmalarıyla HİDROMEK’in Avrupa Çıraklık Birliği’ne üyeliği kabul edildi.

Bu sene kuruluşunun 40’ıncı yıldönümünü kutlayan HİDROMEK’in,45 binden fazla iş makinesi 100’den fazla ülkede çalışıyor. Mesleki eğitime büyük önem veren ve kendi elemanlarını yetiştiren HİDROMEK, bu kapsamda mesleki liseler ve üniversitelerin ilgili bölümleriyle çeşitli işbirliklerine imza atıyor ve projeler yürütüyor.



SİMEP ile nitelikli iş gücü artacak



Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Sanayi Odası 1’inci Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi’ (SİMEP), ülke çapında mesleki eğitim alanında hayata geçirilen önemli projelerden biri olarak dikkat çekiyor. SİMEP ile eğitimlerinin teorik bölümünü meslek liselerinde sürdüren öğrencilerin sanayi şirketlerinde pratik eğitim alarak mesleki beceri kazanması amaçlanıyor. Programın sonunda başarılı olan öğrenciler istihdam ediliyor. SİMEP ile nitelikli işgücü ihtiyacının artırılmasını ve sanayi alanında işgücü ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.



178 kişi istihdam edildi



HİDROMEK, ‘Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi’ (SİMEP)bünyesinde yaptığı çalışmalarıyla Avrupa Çıraklık Birliği’ne (EAfA) üye oldu. HİDROMEK’in üyeliği Birliğin sayfasından da duyuruldu. SİMEP kapsamında, 2005 yılından bu yana, HİDROMEK’te213kişimesleki eğitimini tamamladı ve 178 kişi istihdam edildi. Halen 92 SİMEP mezunu HİDROMEK’te çalışmayı sürdürüyor.



Avrupa çıraklık birliği (eafa) nedir?



Hükümetleri; işletmeler, odalar, mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları, düşünce kuruluşları ve diğer kilit paydaşlarla bir araya getiren bir platform olan EAfA, 2013 yılında, Avrupa Sosyal Ortaklar, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konsey Başkanlığı’nın ortak deklarasyonuyla kuruldu. Birlik, çıraklık imajının ve kalitesinin güçlendirilmesi hedefiyle faaliyet gösteriyo



