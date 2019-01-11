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bAYkant uluslarası nakliyat Volvo Trucks çekicileri tercih etti

11 Ocak 2019, 12:28

bAYkant Uluslararası Nakliyat’a FH13 460HP XLOW modelinden 4 adet satış gerçekleştirildi.

Temsa İş Makinaları, başta Avusturya, İsviçre, Almanya ve Hollanda olmak üzere Batı ve Doğu Avrupa ülkelerine nakliyat gerçekleştiren bAYkant Uluslararası Nakliyat’a distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks’ın midilli çekici olarak tabir edilen FH13 460HP XLOW modelinden 4 adet satış gerçekleştirdi.Filosunda 10 adet araç bulunan bAYkant Nakliyat, gerçekleşen son satış ile birlikte Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı belgesi olan C2 belgesini de almaya hak kazandı.



bAYkant Uluslararası Nakliyat’ın filosuna dahil ettiği 950 mm pleyt yüksekliğine sahip FH13 460HP XLOW çekiciler, yüksek yakıt tasarrufu ve sürüş güvenliği ile öne çıkıyor. Ayrıca, Volvo Trucks markasını taşıyan diğer çekiciler gibi, EURO6-C emisyon normlarına uygunluğu sebebiyle de AB ülkelerine hizmet veren lojistik şirketleri tarafından tercih ediliyor. FH13 460HP XLOW çekicilerde yakıt tasarrufu ve kullanım kolaylığı sunan Volvo Trucks’ın geliştirdiği bir inovasyon olan I-shift otomatikleştirilmiş şanzıman da bulunuyor. Volvo Trucks kalitesi ile birlikte, Temsa İş Makinaları ve Volvo Finansal Hizmetler işbirliği ile firmaya sunulan finansal çözümler de satın alma kararında etkili oldu.



Teslimat töreni, bAYkant Uluslararası Nakliyat firma sahibi Yıldıray Merdivan, Temsa İş Makinaları Marmara Bölge Satış Yöneticisi Ufuk Ulus ve VFS (Volvo Finansal Hizmetler) Bölge Müdürü Emrah Barış’ın katılımıyla firmanın genel merkezinde gerçekleşti.



Teslimat töreni sırasında neden Volvo Trucks’ı tercih ettiklerine değinen bAYkant Uluslararası Nakliyat firma sahibi Yıldıray Merdivan şunları söyledi: “bAYkant olarak 14 yıldır düzenli olarak, Avusturya, İsviçre, Almanya ve Hollanda’ya her hafta parsiyel veya komple olarak gıda, farma, tekstil ve bilumum malzemelerin ihracat ve ithalat taşımacılığını yapıyoruz. Çalıştığımız destinasyonlar, çevre bilinci yüksek, ekolojik dengelerin titizlikle gözetildiği ülkeler olduğu için, bu normlara uygun üretilen çekicileri tercih ettik. Bunun dışında çekicilerin Euro 6-C uygunluğu, bize bu ülkelerde otoyol vergileri açısından da avantaj sağlayacak. Öncelikli tercih sebebimiz bu maliyet avantajlarıydı ancak bunların yanı sıra Volvo Trucks kalitesi ve güvencesi, Volvo Finansal Hizmetler’in desteği ve Temsa İş Makinaları’nın dört dörtlük hizmeti de tercihimizde etkili oldu.”