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İGA'nın güvenliği Volvo Trucks'a emanet !
10 Ocak 2019, 14:02
Her koşula uygun olarak tasarlanan Volvo FMX, şimdi de İstanbul Havalimanı’nda itfaiye aracı olarak görev alacak!
Her koşula uygun olarak tasarlanan Volvo FMX, şimdi de İstanbul Havalimanı’nda itfaiye aracı olarak görev alacak!
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