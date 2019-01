Anasayfa » Güncel

Akaryakıtta ‘Yılın İtibarlısı’: Petrol Ofisi

10 Ocak 2019, 11:39

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Petrol Ofisi, halk jürisi tarafından akaryakıt kategorisinde ‘Yılın İtibarlısı’ seçildi.

Türkiye’nin önde gelen pazarlama dergisi Marketing Türkiye ile pazar araştırmaları şirketi AKADEMETRE işbirliğinde bu yıl 5’inci kez düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 50’nin üzerindeki kategorilerde ‘Yılın İtibarlısı’nı belirleyen araştırma, ‘Genel Başarı’ ve ‘2018 Yılı Performansı’ olmak üzere iki bölüm altında, Türkiye’de 12 ilde 1.200 kişiyle yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi. Her iki bölümde de markalarınitibarını ve marka değerini belirlemek üzere aralarında marka bilinirliği, güven, tavsiye, sosyal sorumluluk, iletişim, reklam, genel başarı gibi farklı alanlardan oluşan dokuz ana başlık ile bunları belirleyen 16 alt kriter sorgulandı. Yapılan araştırma sonucu 2018 yılı içinde itibarını en çok arttıran markalar ile bu başarının enbüyük paydaşı olan reklam ajansları, medya planlama ve halkla ilişkiler şirketleri de ‘Halk Jürisi’ tarafından ödüllendirildi.Araştırma sonucunda halktan en çok oyu alan Petrol Ofisi, kategorisindeki rakipleri geride bırakarak, akaryakıtta ‘Yılın İtibarlısı’ seçildi.



The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri, 8 Ocak 2019 Salı günü düzenlenen törenle sahiplerini buldu.İş dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu Raffles Otel İstanbul’da düzenlenen törende Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç, Petrol Ofisi Pazarlama ekibi ve ajanslar, akaryakıtta ‘Yılın İtibarlısı’ödülünü TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in elinden aldı.



Petrol Ofisi’nde pazarlama alanındaki yeni yapılanmaya dikkat çeken Beril Alakoç, “Bu yapılanma, Petrol Ofisi’nin daha bilinçli bir şekilde yatırımlarını stratejik olarak planlanarak, orta ve uzun vadeli etkilerini de düşünerek uygulanmasını hedefliyor. Biz de Pazarlama Departmanı olarak, şirketimizin tüm birimlerinin tam kalbinde, birleştirici, yön verici bir çalışma prensibi ile hareket ediyoruz. Bunun şirket içi etkilerini daha şimdiden hissetmeye başladık. Pazarlama departmanının bu birleştirici özelliğini çok önemsiyorum. İş yapış şeklimiz; daha analitik, strateji ve verinin güzel bir harmanıyla ince düşünülmüş ve tüm şirketi aynı amaç ve hedefte birleştirici, motive edici nitelikte.

Çalışmalarımızın şirket dışındaki ilk etkilerini ise öncelikle sahada müşterilerimizden ve sektörden aldığımız oldukça olumlu dönüşlerle ölçümledik. Ancak elde edilen kümülatif başarının belki de en güzel, en somut tescili ise The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde aldığımız akaryakıtta ‘Yılın İtibarlısı’ ödülü oldu. Bu programın, alanındaki ilk ve tek ulusal etkinlik olmasının yanı sıra kategorilerinde zirveyi oluşturan markaların ‘Halk Jürisi’ tarafından seçilmesi de bizler için bu ödüle farklı anlamlar yüklüyor, daha da değerli kılıyor” açıklamasında bulundu.