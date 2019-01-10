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Cıtroën’de fırsatlar Ocak ayında da hız kesmiyor

Cıtroën’de fırsatlar Ocak ayında da hız kesmiyor

Tarih 10 Ocak 2019, 11:31

ÖTV, KDV ve HURDA indirimlerine ek olarak “Sıfır Faiz” fırsatı 2018 Aralık ayı ile aynı şartlarla devam ediyor.

Yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën modellerinde avantajlar Ocak ayında da devam ediyor.

Binek ve ticari modellerde 12 ay %0 faiz fırsatı

Kampanya kapsamında Citroën; C3, C-Elysée, Jumpy ve Jumper modellerinde 40.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunulurken C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor. 5 koltuklu ve 7 koltuklu C4 Picasso modellerinde ise 60.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı sunuluyor.

Citroën C3’ün fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 70.165 TL’den başlarken C3 Aircross’un fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 116.630 TL’den başlıyor. Citroën’in en çok satan modeli C-Elysée’nin fiyatı ise ÖTV ve hurda indirimiyle 39.665 TL’den başlıyor.

Yeni Citroën C4 Cactus’ün fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 111.130 TL’den başlarken C4 Spacetourer’nun fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 154.875 TL’den başlıyor.

ÖTV, KDV ve hurda indirimi üzerine kredi kampanyası Citroën’in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor:

Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180° açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlayan Berlingo Maxi Panelvan’ın fiyatı KDV ve hurda indirimi ile birlikte 68.578 TL’den başlarken, Berlingo Combi’nin fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 83.730 TL’den başlıyor.

Jumpy Panelvan’ın fiyatı KDV ve hurda indirimiyle 102.245 TL oluyor. Jumpy Space’in fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 134.560 TL olurken Jumpy Space Tourer’ın fiyatı ÖTV ve hurda indirimiyle 142.238 TL oluyor. Jumper Panelvan’ın fiyatı KDV ve hurda indirimiyle 103.207 TL’den başlıyor.




 

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