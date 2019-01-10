Türk CEO’nun küresel başarısı

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10 Ocak 2019, 11:25

Münür Yavuz, önemli bir atamayla dünya otomotiv devi MAN’ın küresel ölçekteki tüm otobüs üretiminden sorumlu oldu.

MAN’ın Ankara’daki üretim fabrikasında 2009 yılından bu yana Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görevini yürüten Münür Yavuz, MAN Truck & Bus’ın üç kıtada bulunan otobüs üretiminin sorumluluğunu üstlendi. Sorumluluk alanında, üretim, lojistik ve kalite gibi birçok alt birimin de bulunduğu Yavuz, böylece üç kıtada kapsamlı bir görev üstlenmiş oldu.2009 yılında günlük otobüs üretimi 6 olan MAN Türkiye A.Ş., kapasitesini iki kattan daha fazla artırarak 2019 başından itibaren günlük 13 otobüse çıkardı. Buna paralel olarak MAN Türkiye A.Ş.’nin 2009 yılında 1.498 olan istihdam rakamı ise 2019 yılı başında 3.425 kişiye ulaştı.Son dönemde yakaladıkları önemli büyüme trendine dikkat çekenşu açıklamalarda bulundu:“2015’ten bu yana her sene günlük üretimimizi arttırarak, düzenli olarak büyüyoruz. Bu güçlü büyümemizin temelinde doğru zamanda, doğru yerde, doğru sonuçlar verebilen bir organizasyon olmamız bulunuyor. Bununla birlikte bu istikrarlı büyümede, hiç şüphesiz MAN’da çalışan her bireyin çok önemli katkısı var. Biz birlikte çalışmaktan ve üretmekten keyif alan büyük bir aileyiz.”ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun olan, sırasıyla MNG ve Yüksel İnşaat’ta 2 yıl, Toyota’da 10 yıl ve Karsan’da ise 9 yıl görev almasının ardından MAN Türkiye A.Ş.’deki kariyerine 2009 yılında Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak başlamıştı.ODTÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan, otomotiv sektöründe geçen yaklaşık 23 yıllık kariyer geçmişine sahip. İş hayatına Ford Otosan’da başlayan Doğrusöz, Toyota ve Karsan’da uzun yıllar çalıştı. Daha sonra Tırsan Treyler ve Akoğlu Otomotiv’de çalışan Ufuk Doğrusöz, 2010 yılından bu yana MAN Türkiye A.Ş. Lojistik Direktörlüğü görevini yürütmekteydi. 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren Ufuk Doğrusöz MAN Türkiye A.Ş. Fabrika Genel Müdürlüğü görevini devraldı.