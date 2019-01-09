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GEFCO Türkiye TEİD üyeleri arasına katıldı

09 Ocak 2019, 14:57

Endüstriyel tedarik zinciri hizmetlerinin global sağlayıcısı ve otomobil lojistiğinde Avrupa lideri GEFCO 140’a yakın üyeye ulaşan Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyeleri arasına katıldı.

Endüstriyel tedarik zinciri hizmetlerinin global sağlayıcısı ve otomobil lojistiğinde Avrupa lideri GEFCO’nun Türkiye ofisi; 2010 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bugün 140’a yakın üyeye ulaşan Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyeleri arasına katıldı.



İş etiği ilke ve politikalarının anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması, yazılı kültürün temelini oluşturması için kılavuzluk etmek ve referans merkezi olmak misyonuyla hareket eden TEİD; Türkiye ekonomisini dünyanın en itibarlı 30 ülkesi arasına girmesine ortam yaratmak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye GSMH'nin yüzde 15'ini oluşturan ve 200 binin üzerinde çalışanı istihdam eden önde gelen kurum ve kuruluşlardan oluşan dernek üyeleri arasında GEFCO Türkiye yer aldı.



5 kıtada 150 ülkede faaliyet gösteren GEFCO, 2002 yılından beri Türkiye’de de hizmet veriyor. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Mersin, İzmit şehirlerinde ve Orta Doğu ülkelerinde tesisleri bulunan GEFCO Türkiye, GEFCO grubunun dünya çapındaki deneyim ve gücünü yerel uzmanlıkla birleştirerek otomotivden sağlık ürünlerine, elektronikten tekstile kadar birçok sektörde taşımacılık ve entegre lojistik hizmetleri sağlıyor.



GEFCO Türkiye, temel uzmanlık alanları olan Bitmiş Araç Lojistiği, Kara Taşımacılığı, Deniz ve Havayolu Taşımacılığı, Depolama ve Elleçleme Kasaları, Gümrük ve Vergi Temsilciliği dallarında yenilikçi ve küresel çözümleriyle öne çıkıyor. GEFCO Türkiye, ithalat ve ihracatta düzenli, komple ve parsiyel kara yolu taşıma hizmetlerinin yanı sıra, Türkiye ve Avrupa’da günlük toplama ve dağıtım olanağı, depo yönetimi, ulusal ve uluslararası genel kargo ve otomotiv lojistik hizmetleri de veriyor.



