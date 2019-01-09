Dacia’da sıfır faiz fırsatı devam ediyor

2018 model Dacia modellerinde Ocak ayında da cazip fiyat fırsatı sürüyor. 2018 model hurda teşviki ile Sandero 60.900TL’den, Dokker 63.500TL’den, Duster 77.900TL’den, Lodgy ise 96.900TL’den başlayan fiyatlarla** satışa sunuluyor.

Dacia, Ocak ayında Duster ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.