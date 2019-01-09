Renault’da Ocak ayında sıfır faiz fırsatı devam ediyor

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09 Ocak 2019, 12:18

Renault,Ocak ayında binek* ve hafif ticari araç modellerindesıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

Maksimum 40.000TL kredi kullanacak müşterilere ise, yine aynı modeller için 12 aya varan vade seçeneği ve 0,99 faiz seçeneği yer alıyor. Renault, ayrıca daha fazla kredi veya vade talep eden müşteriler için avantajlı faiz oranları sunuyor.Renault, Ocak ayında cazip ödeme koşullarının yanı sıra 2018 model binek otomobillerde avantajlı fiyatlar sunmaya devam ediyor.Ocak ayında, perakende müşteriler için 2018 model hurda teşviki ile Clio HB 66.900TL’den, Clio Sport Tourer 69.900TL’den, Megane Sedan86.900TL’denbaşlayan fiyatlarla** satışa sunuluyor.