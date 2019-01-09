TOYOTA’dan 2018 değerlendirmesi

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09 Ocak 2019, 12:08

ÖTV İndiriminin Devamı Olumlu Gelişme

2018 yılında toplam Toyota satışları içinde toplam hibrit araç satışlarınında artış gösterdiğini kaydederek “2018’de 3 bin 373 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdik. Böylelikle toplam satışlarımız içindekihibritpayı yüzde 9,9’a ulaştı. Bugün Türkiye’de satılan her 100 hibrit otomobilden 88’i Toyota markalı. 2019 yılında Türkiye’de hibrit versiyonu da üretilecek olan 12.nesil Corolla modelimizin de katılmasıyla Türkiye pazarında; Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius ve Toyota C-HR Hybrid ile yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.Zor bir dönemden geçerken böyle bir uygulamayı devreye almak hem sektörü hem de otomobil ve ticari araç almayı düşünenleri oldukça memnun etti. ÖTV ve KDV düzenlemesinin 2019 yılının ilk 3 ayında da sürecek olması sektörümüze olan olumlu katkıyı devam ettirecektir. Toyota olarak ÖTV ve KDV düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden önce Ekim ayında tüketicilerimiz lehine olan indirim kampanyamızı devreye almıştık. Ocak ayında da Aralık ayı fiyatlarıyla bu kampanyaya destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu sayede tüketici lehine pozitif yararlar ortaya çıkacaktır.Bozkurt, 2019 yılının tüm sektörler için çok hassas bir sene olmasını beklediklerini söyleyerek “Sektör olarak bugüne kadar her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya gayret gösteren bir yaklaşım içinde olduk. 2018 yılının son aylarına geldiğimizde pazarın gidişatını öngörmekte zorluk çekiyorduk ve bazı önlemleralma gerekliliği ortaya çıkmış durumdaydı.Bunları düşünürken ÖTV ve KDV ile ilgili düzenleme geldi ve piyasa canlandı. Bu düzenlemenin 3 ay daha devam edecek olmasıyla birlikte sektörümüzdeki bu canlanmayı 2019 yılının ilk çeyreğinde de görmeyi bekliyoruz” dedi.Bozkurt, kur etkilerinin 2019 yılında yaşanmaya başlayacağına da değinerek “2018’in başından bu yana Euro yüzde 65’lik bir artış gösterdi. Aynı dönemde bizim araçlarımıza yaptığımız fiyat artışları modeline göre yüzde 25-49 arasında değişti. Şimdi 2019 modeller geleceği için günlük kurlara göre hareket edilecek. 2019 umarım çok kötü bir yıl olması. Yıl sonu satış tahmini olarak 400-450 bin aralığını öngörüyorum. Bu durumda da temkinli planlar yapmak gerekiyor” diye konuştu.Bozkurt, Türkiye’de üretilecek ve şubat ayı ortalarından itibaren satışa sunulacak yeni nesil Corolla’nın yine itici güçleri olacağını kaydederek “Toyota olarak 2019 yılında yeni modellerimiz ile birlikte Türkiye’de üretilecek olan 12’nci nesil Corolla’dan çok ümitliyiz. 2019’da Toyota olarak pazarın düşüşü kadar küçülmeyeceğiz. Çünkü bu yıl4 yeni modelimizi sunacağız.Sektörümüzde yeni modeller 6-7 yılda bir gelir ve yeni modelin her zaman bir müşterisi vardır. Sektörde 400 binli rakamların konuşulduğu bir ortamda, biz de 30 binlere göre bir plan yapacağız ancak pazarın seyrini her ay gözleyerek karar vereceğiz. Böylelikle satış hedefimizi bu duruma göre revize edeceğiz” şeklinde konuştu.