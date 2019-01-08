Peugeot 2018 Değerlendirmesi

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08 Ocak 2019, 18:30

2017 yılında 956 bine kadar yükselen otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2018 yılında bir milyonluk satış rekoru beklentisi ile başlayıp %35 düşüş ve 620.937 toplam satış rakamı ile kapandı.

Bu başarının temelinde, pazar dinamiklerine ve ihtiyaçlarına paralel uygulanan ticari politikalar, müşteri memnuniyetine verilen önem ve iş süreçlerinin daha müşteri odaklı olmasının büyük payı olmuştur. Ayrıca son yıllardaki SUV atağının ve geniş ürün gamının da bu başarıda payı vardır. Özellikle sınıfının standartlarını yeniden belirleyen SUV Peugeot 3008 satış rakamları ile yılı segmentinin podyumunda kapattı.Peugeot Türkiye Genel Müdürü Sayın İbrahim Anaç yapmış olduğu değerlendirmede: “ 2018 yılı otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçti. Biz tüm bu olumsuz ortama rağmen olumlu sonuçlar elde edebilen birkaç markadan birisi olduk. Gösterdiğimiz performansla 2013-2018 yılları arasında pazar payımızı iki katına çıkarmış olduk. Bu başarı, grubun hayata geçirmiş olduğu işletme verimliliği iyileştirmesi ve ekiplerimizin Push to Pass planına odaklanmasının yansımasının bir göstergesidir. 2019 yılında da yeni modellerimiz ve yetkili satıcı teşkilatımızın katkısıyla her geçen gün karlı ve sürdürülebilir büyüme koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz.Peugeot, Push to pass stratejisi çerçevesinde 2021 yılına kadar %8 Pazar payı, satış sıralamasında ilk 5 markadan biri olmak ve ithal markalar arasında ise 2. sıraya yerleşmek gibi hedeflerden oluşan orta vadeli planlarını başarıyla sürüdürüyor.