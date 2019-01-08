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TÜRKİYE’deki araç sayısı 23 milyona yaklaştı

TÜRKİYE’deki araç sayısı 23 milyona yaklaştı

Tarih 08 Ocak 2019, 16:37

2018 yılının Kasım ayına kadar olan verileri incelendiğinde, Türkiye’deki araç sayısının 22 milyon 850 bin 238’e yükseldiği görülürken, en çok motorlu kara taşıtının 4 milyon 171 bin 654 ile İstanbul’da olduğu saptandı.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’deki motorlu kara taşıt sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki araç sayısının 22 milyon 850 bin 238’e yükseldiği görüldü. En çok motorlu kara taşıtının ise 4 milyon 171 bin 654 ile İstanbul’da olduğu saptanırken, ikinci sırayı 1 milyon 971 bin 135 araç ile başkent Ankara izledi. Listenin üçüncü sırasında ise 1 milyon 394 bin 40 taşıt ile İzmir yer alırken, Antalya’da 1 milyon 58 bin 357 motorlu kara taşıtı olduğu belirlendi. Buna karşın Türkiye’deki en az aracın 9 bin 207 ile Tunceli’de olduğu kaydedildi.


PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, 2018 döneminde otomobillerle ilgili yazılı basına 140 bin 269 haber yansıması tespit edildi.Otomobil başlığı altında çıkan haberler içeriklerine göre incelendiğinde, en çok konuşulan başlıkların yeni model tanıtımları, akaryakıt fiyatları ve köprü geçiş ücretleri olduğu görüldü.

 

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