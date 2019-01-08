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HCC MADEN, gücünü RENAULT TRUCKS K serisi ile arttırıyor
08 Ocak 2019, 16:29
İzmir merkezli HCC Maden, Renault Trucks K serisi ile filosuna yatırım yapıyor.
30 yıldır madencilik sektöründe hizmet veren HCC Maden, tesis kurma, makina ekipman oluşturma, çalışan tesis üzerinde işletim çözümleri üretme, kapasite artırımı, fason öğütme çözümleri üretiyor. HCC Maden, hizmetlerini geliştirdiği yatırımları doğrultusunda yeni araç alımlarıyla filosunu da güçlendiriyor. Yeni 6 adet Renault Trucks K460 6x4 ve 3 adet K520 8x4 Euro 6 kamyonlarını teslim alan HCC Maden’in filosunun yarısı Renault Trucks kamyonlardan oluşuyor.
HCC Maden Yönetim Kurulu üyeleri Can Yavaş ve Caner Yavaş’a araçların teslim edildiği törene Renault Trucks Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Sait Meleuc, Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğluve Ege Bölge Müdürü Tolga Aykaçkatıldılar. Özmutlubaş Otomotiv’in Kemalpaşa’daki tesislerinde yapılan teslimata Özmutlubaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş, Satış Direktörü Engin Demirel ve Bölge Satış Yöneticisi Orhun Boyacı ev sahipliği yaptılar.
HCC, yeni teslim aldığı araçlarını Aydın, Karpuzlu’da bulunan ocaklarda yer üstü maden taşımacılığında kullanacak. 2018’de demo araçları kullanmaları sonrasında bir adet Renault Trucks K serisi kamyon alımı yaptıklarına değinen Can Yavaş; “Maden operasyonlarında zorlu koşullarda çalışan araçların dayanıklılığı önemlidir. Demo sırasında K serisinin sağlam şasisi bizleri çok etkiledi ve bir araç alımı yaptık. İlk aracımızdan memnuniyetimiz, şimdi 9 araç alımı daha yapmamıza neden oldu” diye belirtti.
Yakıtta tasarruf sağladık
Can Yavaş, filolarındaki diğer araçları Renault Trucks K serisi ile yakıt tüketimi açısından karşılaştırma şansını bulduklarını belirtti. Günlük olarak ortalama 12 litre fark gözlemlediklerine değinen Yavaş; “Maden ocaklarında araçlar, zorlu koşullarda ama düşük km’lerde çalışır. Günlük ortalama 110 km yapan araçlarımız, yaklaşık 12 litre tasarruf sağlıyor. Öte yandan hizmet alanımızda güvenlik ve sürücü konforu oldukça önemli. Bu beklentilerimizi,K serisi kamyonlar üst noktada karşılıyor. Özmutlubaş Otomotiv’in satış sonrası hizmetlerinden memnuniyetimiz ve hızlı yedek parça temini de alım kararımızı destekleyen etkenler oldu” dedi.
Renault Trucks Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Sait Meleuc, K serisi kamyonların tüm dünyada madencilik alanında büyük talep gördüğünün altını çizdi;“Renault Trucks K serisi, segmentinde en güçlü, dayanıklı ve tasarruflu kamyonlar. Bu özel kamyonlar, inşaat, maden sahaları gibi zorlu koşullarda hizmet sunan müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanım ve özelliklere sahip. Geniş ve güçlendirilmiş şasisi ile ekstra dayanıklılık ve güvenlik sağlıyor”
Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Renault Trucks K serisinin operasyon verimliliğini arttırdığını belirterek; “Her türlü arazide olağanüstü bir çekişi garanti eden kamyonlarımız, güçlendirilmiş motor freni sayesinde maksimum güvenlik sunuyor. Ayrıca yüksek tork ile hem seri çalışma olanağı, hem de daha fazla yakıt tasarrufu sağlanıyor. Renault Trucks K serisinin segmentinde iddialı şasi aralığı, sahada çalışma ve manevra kabiliyetini de artırıyor” şeklinde açıkladı.
HCC Maden ile yapılan iş ortaklığından memnuniyetini dile getiren Ahmet Mutlubaş ise; “Ticari araçların kazanç sağlayabilmesi için tekerlerin hareketsiz kalma süresinin en aza indirgenmesi gerekir. Bu nedenle Özmutlubaş Otomotiv olarak İzmir, Antalya ve Denizli servis noktalarımızda 7/24 servis hizmeti veriyoruz. Satış sonrası hizmetler, müşteri memnuniyetinde her zaman birinci plandadır. 2017-2018’de Renault Trucks Satış Sonrası hizmetlerinde hem Türkiye’de hemde uluslararası platformda en iyi servis ve en iyi takım olduk” dedi.
Özmutlubaş Otomotiv Satış Direktörü Engin Demirel , maden sektörünün lider firmalarından biri olan HCC Maden’in yeni araç alımında Renault Trucks’ı Özmutlubaş Otomotiv servis kalitesi ile tercih etmesinden ve sürdürülen iş birliğinden duydukları mutluluğu dile getirdi.
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