OPET’TE ‘ULTRA’ DEĞİŞİM

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08 Ocak 2019, 16:17

Akaryakıt dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti lideri OPET, sektörde standartları değiştirecek büyük bir perakende hamlesine imza atıyor.





TTec Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yiğit, Rossmann Genel Müdürü Bilgin Çiftçi, Divan Grubu CEO’su Richard Appelbaum, OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Automix Araç Bakım Ürünleri Firma sahibi Vedat Aluf, Lipton Pazarlama Müdürü Bahadır Elezoğlu, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen (Soldan Sağa)

OPET, Türkiye genelindeki 1600’ü aşkın istasyonunda müşterilerine sunduğu yüksek kaliteli yakıtı UltraForce’un yanı sıra, fark yaratan kampanya ve katma değerli hizmetleri, sürdürülebilir ve sonuç odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile 12 yıldır müşteri memnuniyetinin zirvesindeki yerini koruyor. OPET, yeni konsept Ultramarket’lerinde gıdadan kişisel bakıma, teknolojiden oyuncağa, ev gereçlerinden oto aksesuarına kadar pek çok farklı kategoride ürüne yer verecek. “in bakery by Divan”, “Koçtaş”, “Starbucks on the go”, “Lipton”, “Dardanel Mister No”, “Rossmann”, “Automix” ve “TTec” gibi alanının öncüsü tanınmış markalarla işbirliği yapan OPET, zamanla yarışan günümüz tüketicisine, ihtiyaçlarını tek çatı altında, uygun fiyata ve taze/temiz/kaliteli bir şekilde sunuyor.Basın toplantısında konuşan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, konu ile ilgili şu bilgileri verdi: “OPET olarak hayatın her anında müşterilerimizin yanında olma vizyonuyla hareket ediyor, yeni ürün ve hizmetlerimiz, müşteri memnuniyeti konusunda kurduğumuz sistemler ve sosyal sorumluluk projelerimizle müşterilerimizin 12 yıldan bu yana en çok tercih ettiği marka olmaya devam ediyoruz. Akaryakıt istasyonlarımızda, araçların her türlü ihtiyacının yanı sıra müşterilerimize de alternatif hizmetler sunuyoruz. Şimdi çıtayı daha da yükseltiyor, istasyonlarımızda bulunan ve günün her saati açık olan marketlerimizi birer perakende noktasına dönüştürüyoruz. Yeni nesil market konseptimiz Ultramarket’lerimizle müşterilerimize sunduğumuz üstün hizmet anlayışımızı daha ileri taşıyor, yoğun trafikte ya da yolculuk sırasında tazelenme, yenilenme ve her türlü ihtiyacın karşılanacağı uğrak noktası olmayı hedefliyoruz” dedi. Ağca, bir akaryakıt dağıtım markasından fazlasını sundukları için müşterilerin kalbinde yer ettiklerini belirttiği konuşmasına şöyle devam etti: “ Bu değişim kapsamında ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir’de bulunan toplam 20 istasyonumuzu Utramarket’e dönüştürdük, bu yıl sonuna kadar ise 100’e yakın istasyonumuzu birer perakende noktasına dönüştürmeyi planlıyoruz. Sunduğumuz ürünlerin kalitesini geliştirdik, ürün çeşitliliğini artırdık ve istasyonlarımızı müşterilerimiz için keyifli vakit geçirebilecekleri birer yaşam alanı haline getirmeyi hedefledik. Bu amaçla “in Bakery by Divan” ile işbirliği yaptık. Divan’ın birbirinden lezzetli ürünlerine Lipton’un taze demleme çayını ve kahvenin vazgeçilmez ismi Starbucks’ı ekledik. Dardanel’in “Mister No” markalı soğuk sandviçlerine yer verdik. Öte yandan market içindeki ürün çeşitliliğimizi kişisel bakım, kozmetik ve sağlıkta Almanya’nın tanınmış markası Rossmann, bir evin geliştirilmesinde her türlü fikir ve çözüm sunan Koçtaş, kaliteli teknolojik ürünlerinin adresi Ttec ve Automix araç bakım ürünleri ile zenginleştirdik. Yeni Ultramarket’lerimizde market büyüklüğü ve hedef kitlesi dikkate alınarak gıda ve gıda dışı olmak üzere 10 kategoride 1000’den fazla ürün bulunuyor. 2019 yılı içinde Antalya, Bursa, Manisa, Yalova, Adana, Mersin, Konya, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, İzmit gibi Türkiye’nin her bölgesindeki istasyonlarımızda hızla bu değişimi gözlemleyeceğiz.” Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Ağca, projeye başlayalı 1 yıldan fazla bir süre olduğunu belirterek, hem iş birliği içine girdikleri firmalarla yaptıkları görüşmeler hem de bayilerle anlaşarak ilerlediklerini ve 2018 yılı içinde yavaş yavaş UltraMarket'leri açmaya başladıklarını anlattı.Divan Grubu CEO’su Richard Appelbaum ise işbirliğine ilişkin şu başlıklara değindi: “OPET ve Divan Grubu, sektörlerinde lider, yenilikleriyle öncü, müşteri beklentilerinin ötesine geçme hedefiyle yola çıkan ve bu yoldaki hedeflerini birer birer gerçekleştiren iki kurum. Divan Grubu’nun alt markalarından biri olan In Bakery by Divan ile hali hazırda onlarca ürünümüzü 47 noktada misafirlerimize sunuyoruz. In Bakery by Divan, dört elementten yola çıkılarak tutku ile oluşturuldu; Doğa, Su, Ustalık ve Alev. Kalitemizi ve hizmet anlayışımızı en üst düzeyde tutarak ülkemizin birçok noktasında tüketicimize aynı standartlarda sunmayı amaçlıyoruz. Bu projemizde, lezzetli, taze, katkısız, özgün lezzet deneyimi ile tüketicilerimizin yanında olacağız. Gelenekseli modern sunum yöntemleriyle birleştiren Divan Grubu olarak, bu işbirliği kapsamında OPET istasyonlarını ziyaret eden tüm müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yola çıktık.”OPET ile gerçekleştirilen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu ise “Koçtaş, Koçtaş Fix mağazalarımız ve dijital platformlarımızla ulaştığımız milyonlarca müşterimizi daha iyi anlamaya ve bunu iş sonuçlarımıza aktarmaya yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte en önemli önceliklerimizden biri de kolay ulaşılabilir olmak. Daha küçük metrekareli Koçtaş Fix mağazalarımızla, müşteri ve ustalarımızın tüm temel ve acil ihtiyaçlarını kolay ve hızlı karşılamak üzere mahallelere girdik ve “mahallenin Koçtaş’ı” olduk. Şimdi de akaryakıt sektöründe müşteri memnuniyetinin değişmez lideri olan Opet ile değerli bir işbirliğine imza atıyoruz. Opet’in hayata geçirdiği yeni “Ultramarket” istasyon formatı ile akaryakıt istasyonları artık sadece yakıt alınan noktalar olmanın çok ötesine geçiyor. Biz de Koçtaş olarak, istasyon marketlerinde kurmaya başladığımız Koçtaş reyonlarında ampul, pil, vida gibi müşterilerimizin yaşam alanlarında her an ihtiyaç duyabileceği ürünlere rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak ve böylelikle mağazamızın olmadığı noktalarda da müşterilerimizin 7/24 ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. Benzer işbirlikleri geliştirerek sektörümüzde ilkleri hayata geçirmeyi ve ülkemize katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” dedi.