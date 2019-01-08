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OMSAN Lojistik’e Yeni Genel Müdür

OMSAN Lojistik’e Yeni Genel Müdür

Tarih 08 Ocak 2019, 14:11

OYAK Grup şirketlerinden OMSAN Lojistik’in yeni Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu oldu.


OYAK Grup şirketlerinden OMSAN Lojistik’in yeni Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Dr. A. Bülent Sabuncu, aynı üniversitede İktisat Yüksek Lisans programını tamamladı ve İstanbul Üniversitesi’nde İktisat Doktorasını yaptı.Sabuncu, sırasıylaOYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Global Portföy Yönetimi A.Ş. veBalnak Lojistik Grup’ta çeşitli görevlerde bulundu. Sabuncu, 2014 yılından bu yana FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.de İcra Kurulu Üyesi ve CFO olarak görev yapıyordu.

 

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