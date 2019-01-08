OMSAN Lojistik’e Yeni Genel Müdür

OYAK Grup şirketlerinden OMSAN Lojistik’in yeni Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Dr. A. Bülent Sabuncu, aynı üniversitede İktisat Yüksek Lisans programını tamamladı ve İstanbul Üniversitesi’nde İktisat Doktorasını yaptı.Sabuncu, sırasıylaOYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Global Portföy Yönetimi A.Ş. veBalnak Lojistik Grup’ta çeşitli görevlerde bulundu. Sabuncu, 2014 yılından bu yana FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.de İcra Kurulu Üyesi ve CFO olarak görev yapıyordu.

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.

RSS Kaynağı