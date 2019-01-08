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Nakliye ve depolamada yüksek performans
08 Ocak 2019, 14:00
CHEP’in katlanabilir plastikkonteynerlerizaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor
CHEP, dünya genelindeotomotiv ve beyaz eşya sektörünün hem yurtiçi hem de yurt dışı tedarik zincirleri için yeniden kullanılabilir “Katlanabilir Plastik Konteyner (FLC) Çözümleri”sunuyor.Hem dolu olarak hem de katlanarak istiflenebilen konteynerler, nakliye ve depolama alanındaki verimliliği artırıyor. Geri dönüştürülebilir özelliği sayesinde ambalaj atıklarını önlüyor; yan sanayi firmalarından ana sanayi üretim hattına kadar tek bir konteynerin kullanılabilmesi zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.
CHEP, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki ana ve yan sanayi üreticilerinin ihtiyaç duyduğu farklı parça türlerine yönelik nakliye ve depo kullanımını daha verimli hale getirmek için katlanabilir plastik konteyner çözümleri sunuyor.Sahip olduğu ağ ve bilgi birikimi sayesindetedarik zinciri boyunca ürünlerin korunmasını sağlıyor, maliyet açısından etkin ve çevrekonusunda sürdürülebilir avantajlar sunuyor.
CHEP’in katlanabilir plastik konteyner (FLC) çözümleri; Avrupa, Amerika ve Asya Pasifik’teki otomotiv endüstrisi tarafından hem yurtiçi hem de yurtdışı tedarik zincirleri için kullanılıyor.Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı bir hizmet sunan CHEP, katlanabilirkonteynerleriile tedarik zincirinde bulunan riskleri, depolama alanını, bunların yönetimi için harcanan zamanı ve maliyeti azaltıyor.
Nakliye ve depolamada verimlilik sağlıyor
Katlanabilir konteynerler, otomotiv ve beyaz eşyaana ve yan sanayi üreticilerinin büyük çoğunluğu tarafından tercih ediliyor. CHEP konteynerleri;katalizör, radyatör ızgarası, şanzıman, motor parçaları ve akü gibi ürünleri toplu olarak taşımak için tasarlanıyor. Maksimum ürün koruması ve yük dengesi sunmasının yanı sıra kullanılmadığı zaman katlanabiliyor ve depolama alanında tasarruf sağlıyor. Konteyner çeşitleri, iki erişim kapısı ve dört yönden girişe izin veren tabanı ile bölgesel gereksinimleri karşılamak için farklı yüksekliklerde bulunuyor.İş ortaklarının tedarik zincirindeki lojistik ve operasyonel verimliliğini artıran CHEP, bu sayede müşterilerinin ambalaj, depolama, nakliye maliyetlerini düşürüyor; daha az atık, elleçleme ve kirlilik ile ürünlerin korunmasını ve daha fazla ürünün zamanında olması gerektiği yere ulaşmasını sağlıyor.
Otomotiv ve beyaz eşya üreticilerinin tedarik zinciri boyunca karşılaştığı zorlu koşullar için yeniden kullanılabilir konteyner çözümleri sunduklarını belirten CHEP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Serhat Enyüce; “CHEPplastik konteynerler (FLC), boş konteynerlerin taşıma maliyetini azaltacak şekilde tasarlanıyor ve depolama alanını maksimuma çıkarmak için katlanabiliyor.CHEP olarak, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize, özellikle tedarik zincirlerini daha verimli hale getirmek ve ürün akışlarını daha iyi yönetmelerini sağlamak amacıyla farklı ebatlarda üretilmiş yeniden kullanılabilir ekipmanlar sunuyoruz. Avrupa yönetmenliklerine ve endüstri standartlarına uygun olan katlanabilir konteynerlerimiz, son derece hafif ve sağlam. Tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden üretiliyor ve çevre üzerindeki etkiyi en aza indiriyor. Aynı zamanda standart ve tutarlı teknik özellikleriyle otomatik üretim hatlarına uygunluk gösteriyor” dedi.
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