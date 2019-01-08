Nakliye ve depolamada yüksek performans

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08 Ocak 2019, 14:00

CHEP’in katlanabilir plastikkonteynerlerizaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor

CHEP, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki ana ve yan sanayi üreticilerinin ihtiyaç duyduğu farklı parça türlerine yönelik nakliye ve depo kullanımını daha verimli hale getirmek için katlanabilir plastik konteyner çözümleri sunuyor.Sahip olduğu ağ ve bilgi birikimi sayesindetedarik zinciri boyunca ürünlerin korunmasını sağlıyor, maliyet açısından etkin ve çevrekonusunda sürdürülebilir avantajlar sunuyor.CHEP’in katlanabilir plastik konteyner (FLC) çözümleri; Avrupa, Amerika ve Asya Pasifik’teki otomotiv endüstrisi tarafından hem yurtiçi hem de yurtdışı tedarik zincirleri için kullanılıyor.Paylaşıma ve yeniden kullanıma dayalı bir hizmet sunan CHEP, katlanabilirkonteynerleriile tedarik zincirinde bulunan riskleri, depolama alanını, bunların yönetimi için harcanan zamanı ve maliyeti azaltıyor.Katlanabilir konteynerler, otomotiv ve beyaz eşyaana ve yan sanayi üreticilerinin büyük çoğunluğu tarafından tercih ediliyor. CHEP konteynerleri;katalizör, radyatör ızgarası, şanzıman, motor parçaları ve akü gibi ürünleri toplu olarak taşımak için tasarlanıyor. Maksimum ürün koruması ve yük dengesi sunmasının yanı sıra kullanılmadığı zaman katlanabiliyor ve depolama alanında tasarruf sağlıyor. Konteyner çeşitleri, iki erişim kapısı ve dört yönden girişe izin veren tabanı ile bölgesel gereksinimleri karşılamak için farklı yüksekliklerde bulunuyor.İş ortaklarının tedarik zincirindeki lojistik ve operasyonel verimliliğini artıran CHEP,ile ürünlerin korunmasını ve daha fazla ürünün zamanında olması gerektiği yere ulaşmasını sağlıyor.