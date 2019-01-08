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Yeni Aksaray Seyahat yatırımlarına 4 adet yeni Lion’s Coach 13 mt ile devam ediyor
08 Ocak 2019, 11:56
Tüm filosu MAN ve Neoplan marka otobüslerden oluşan Yeni Aksaray Seyahat, 2018 yılında başladığı filo yenileme yatırımlarına 2019 yılında da devam ediyor
2018 yılı Nisan ayında lansmanı yapılan ve tamamen yenilenen yüzü ile görücüye çıkan MAN yeni Lion’s Coach 13 metrelik versiyonu ile; sınıfında liderliği oluşturan konfor, teknoloji, ekonomi alanlardaki üstün niteliklerinin yanı sıra yüksek standartları ileotobüs sektörünün önde gelen temsilcilerininbüyük ilgi ve takdiri ileyoğun talep görmeye devam ediyor.
Yeni MAN Lion’s Coach 13 metrelik ve 41 kişilik oturma düzenine sahipyeni versiyonu ile hayranlık uyandırıyor
MAN Yeni Lion’s Coach 13 metre ve 41+1+1 kişilik oturma düzenine sahip yeni versiyonu ilesektör temsilcilerinde oluşturduğubüyük beğeni ve hayranlık,talebe dönüştü. Beyazrenkteüretilen 2+1 VIP oturma düzenli 4 adet MAN Yeni Lion’s Coach, Türkiye seyahat sektörünün Aksaraymerkezli köklü firması Yeni Aksaray Seyahat’esatıldı. Uzun yıllardır Aksaray halkına Neoplan Starliner ve Neoplan Cityliner otobüsleri ile yüksek standartlarda hizmet veren Yeni Aksaray Seyahat Ailesi, 2019 yılında sürdürdüğü yeni yatırımlarını da MAN yeni Lion’s Coach ile yapmaya karar verdi. Son yıllarda özmal olarak sadece MAN ve Neoplan otobüslerini tercih eden firma, 2019 yılı içinde 4 adet MAN Yeni Lion’s Coach alma kararı aldı. Dört araçlık siparişin ilk 2 adet 13 metrelik MAN yeni Lion’s Coach 4 Ocak 2019 Cumagünü düzenlenen özel bir törenle Yeni Aksaray Seyahat’eteslim edildi. MAN Ankara fabrikasında düzenlenen teslimat töreni, Yeni Aksaray Seyahat’in sahipleri Nurettin Yumuşak, İbrahim Yumuşak ve Serhat Yumuşak’ın katılımı ilegerçekleşti. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ve Otobüs Bölge Koordinatörü Ufuk Demirer’inev sahipliğinde düzenlenen törende, MAPAR Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Hıdır Erdi Şahin ve Genel Müdür Tanju Nayır da hazır bulunarak, firma sahiplerine plaket takdim ettiler.
Nurettin Yumuşak: “MAN ve Neoplan ile kurduğumuz sağlam bağın perçinlenmesinde Yalçın Şahin ve Can Cansu’nun büyük gayreti var”
Yeni Aksaray Seyahat sahibi Nurettin Yumuşak, “2019 yılının ilk günlerinde bugün, dünden daha sağlam bağlara sahibiz. Bu bağlarımızın perçinlenmesinde MAPAR Otomotivden Sayın Yalçın Şahin ve MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’den Can Cansu’nun büyük gayretleri var. Onların bu gayretleri sonucunda, güzel bir günde birlikte olabilmenin haklı gururunu siz dostlarım ile paylaşmaktan mutluyum.” dedi.
Nurettin Yumuşak sözlerine şöyle devam etti: “Geçmişe dönüp baktığımızda: iş ortaklığı sürecimizde 9 yılı devirmiş olduğumuzu görmekteyim. Nice 9 yıllara da yeni nesilde aile fertlerimizin geçmişten geleceğe güvenle bakarak, bu sürdürülebilir iş ortaklığımızı taşıması gayesindeyim.Bu süre içinde MAN ve Neoplan grubu özmal seyahat otobüslerimiz ile 30.000.000 kilometrelik yol yapmışız. Bu seyahatlerde bizleri yalnız bırakmayan, bizlere yol arkadaşlığı eden kıymetli yolcularımıza, değerli Aksaray halkına teşekkür ediyorum. Ayrıca gecesinde gündüzünde, her ne şartta olursa olsun, azami gayret ile çözüm üreten, MAN Yetkili Servisleri, MAPAR, Şahinler ve Güzeller olmak üzere tüm MAN Satış sonrası servislerine sizlerin aracılığı ile teşekkür etmek istiyorum.
Yeni Aksaray Seyahat Ailesi olarak 9 yıldır araç yatırımlarımızda, MAN ve Neoplan grubu otobüsleri tercih etmekteyiz. Yeni otobüs yatırımlarımıza,mevcut araçlarımızın üstün yakıt ekonomisi, güvenli sürüş kabiliyeti ve yolcularımızdan aldığımız üstün konfor geri dönüşleri neticesinde MAN ile devam etmekteyiz. Bizleri bugün yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza teşekkür eder, 2019 yılının sektörümüze ve ulusumuza güzellikler getirmesini temenni ederim”.
MAN Lion’s Coach 2+1 tüm beklentilerimizi en üst seviyede karşılıyor
Teknolojiyi ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten İbrahim Yumuşakise “Yıllardır yolcularımızda yarattığımız konfor kalitesinden ödün vermemek adına,bizlerin ve müşterilerimizin tüm taleplerini karşılayan 2+1 oturma düzenine sahip 41koltuklu son teknoloji ürünü ve yakıt ekonomisi yüksek, yolcularımızın memnuniyetini sağlayacak geniş koltuklara ve konfora sahip 4 adet MAN Yeni Lion’s Coach’u filomuza kattık. MAN Lion’s Coach 2+1 VIP otobüslerimiz yeni ve en gelişmiş güvenlik sistemleri başta olmak üzere, bir otobüsten tüm beklentilerimizi en üst seviyede karşılıyor. Yeni nesil 13 metre MAN Lion’s Coach 2+1, gerek koltuk adedi gerekse konfor alanında yapılan geliştirmelerle, hem işletme hem de yolcu açısından önemli avantajlar sunuyor” diye konuştu.
Yeni MAN Lion’s Coach 13 metre 2+1 VIP tasarımı ile benzersiz avantajlar sunuyor
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu “Bugün teslim ettiğimiz 13 metre yeni MAN Lion’s Coach; benzersiz yakıt tasarrufu, güvenlik sistemleri ve sunduğu konfor gibi birçok özelliği ile hem işletmeci, hem kaptan ve hem de yolcuların büyük beğenisini, takdirini kazanan, adeta rakipsiz bir otobüs” dedi. 2+1 VIP düzende yaptıkları bu geliştirmede, MAN araçlarının yüksek güvenlik ve teknoloji standartları ve üstün nitelikli özelliklerinin çok önemli bir avantaj sağladığını kaydeden Cansu, “Ultra slim, beş yıldızlı konfor standardını sağlayan özel VIP koltuklar kullanıyoruz. Bu sayede yeni MAN Lion’s Coach’dakoltuk aralıklarımız, diğer 13 metre araçlardan daha iyi seviyede. Tavan – taban yüksekliği, geniş bagaj ve şapkalık alanları ve daha birçok konuda benzersiz avantajlar sunuyor. Tabii ki geleneksel MAN kalitesinin yanı sıra yeni Lion’s Coach, güçlü motoru sayesinde serisinin bilinen benzersiz yakıt tasarrufu ve Satış Sonrası Hizmetler’de sunduğumuz cazip avantajlar ile gerçekten de pazarda en çok tercih edilen otobüs konumuna geliyor” şeklinde konuştu.
Yeni Aksaray Seyahat ile işbirliklerinin, uzun ve köklü bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yapan Can Cansu, “Bu sürede gerek yolcular, gerekse müşterilerimiz otobüslerimizin yüksek konforu ve ekonomisinden öyle memnun kaldılar ki, 2019 yılı yatırımlarında da en yeni 13 metre MAN otobüsleri ile filolarını güçlendirdiler. Bugün burada firma yönetiminin ilk nesli ile ikinci nesli bir arada bizlerle birlikte. Bu bizler için gerçekten de önemli ve farklı anlamlar taşıyor. Kendilerine bu yeni yatırımlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, daha nice yatırımlarda hep beraber olmak ümidiyle saygılar sunuyorum.” dedi.
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