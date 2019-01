Türkiye’nin lideri yine HİDROMEK

Anasayfa » Güncel

50 üretici arasında yer alan HİDROMEK, TÜRKİYE pazarı satışlarında yine lider.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin (İMDER) açıkladığı verilere göre, HİDROMEK, 2018 yılında kazıcı yükleyici, hidrolik ekskavatör ve motor greyder ürün gruplarında en fazla yurtiçi satışı gerçekleştiren marka oldu. Kazıcı yükleyicide 10 yıldır, paletli ekskavatörde ise 7 yıldır pazar liderliğini kimseye bırakmayan HİDROMEK, 2017 yılında pazara sunduğu motor greyder ürün grubunda da ilk kezliderlik koltuğuna oturdu.Türkiye iş makineleri sektörüne değer katmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden, “Ülkemiz iş makineleri sektöründe yıllardırliderlik bayrağını gururla taşıyoruz. . Başta müşterilerimiz olmak üzere, nitelikli insan kaynağımız ve tüm paydaşlarımızın bize duyduğu güvenle bu başarımızı daha uzun yıllar sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Üretim teknolojilerimiz,Ar-Ge ve tasarım gücümüzle müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına çözümler sunmak temel önceliklerimizdendir. Bu doğrultuda, yeni yatırımlar yapmaya ve yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Ankara’da yer alan HİDROMEK Üretim Üssü’nde, daha önce ithal etmekte olduğumuz şanzıman, aks ve hidrolik redüktörgibi ana komponentlerin üretimini büyük ölçüde kendi bünyemizde gerçekleştirmeye başladık. Böylece bir yandan daha fazla yerlileştirme sağlarken, bir yandan da ülkemiz için daha fazla katma değer ve istihdam yaratıyoruz. ” dedi.2018 yılında kuruluşunun 40’ıncı yıldönümünü kutlayan HİDROMEK’in dördü Ankara’da, biri İzmir’de ve biri de Tayland’da olmak üzere 6 üretim tesisi bulunuyor. Yıllık 10 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan HİDROMEK’in yaklaşık 2 bin çalışanı bulunuyor. Üretiminin her aşamasında Ar-Ge, tasarım, teknoloji ve inovasyonla iç içe olan HİDROMEKTasarım Stüdyo sayesinde yenilikçi tasarıma sahip iş makineleri ile hem iç hem de küresel pazardaöne çıkıyor.İş makineleri sektörünün gelişimine ilişkin veriler İMDER tarafından her yıl açıklanıyor. İMDER’ingeçtiğimiz günlerde 2018 yılına yönelik açıkladığı veriler, HİDROMEK’inyurtiçindeki pazar liderliğini bir kez daha ortaya koydu. HİDROMEK, 2018 yılında bu 3 ürün grubunda en fazla yurtiçi satışı gerçekleştiren marka oldu.HİDROMEK’in kazıcı yükleyici ürün grubunda dört tekeri eşit, ön tekeri küçük ve mini kazıcı yükleyici olmak üzere 3 alt grupta ürünleri bulunuyor. HİDROMEK’in 40 yıllık üretim tecrübesi ve müşteri beklentileri çerçevesinde tasarlanan kazıcı yükleyicileri; sağlamlık, düşük yakıt tüketimi, yüksek performans ve sunduğu konfor ile ön plana çıkıyor.HİDROMEK paletli ekskavatörler ise, 14 ila 51 ton çalışma ağırlığına kadar çeşitlilik gösteriyor. IF Design ve Good Design gibi uluslararası prestije sahip tasarım ödüllerinin sahibi GEN Serisi paletli ekskavatörler, HİDROMEK mühendisleri tarafından farklı konfigürasyonlarla farklı çalışma koşullarına uygun olacak şekildemakine sahibi işletmenin ve operatörün istekleri gözetilerek tasarlanıyor. HİDROMEK’e pek çok tasarım ödülü kazandıran motor greyderi ise, tesviyeden kazımaya, şev kesmeden hendek açmaya ve karla mücadeleyekadar birçok iş için tercih ediliyor.