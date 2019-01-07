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Anadolu Isuzu’da üst düzey atama
07 Ocak 2019, 13:21
Selda Çelik, 1 Aralık 2018 itibariyle Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak yeni görevine atandı.
Anadolu Isuzu bünyesine 10 Temmuz 2017 yılında katılan Selda Çelik, 2019 yılı itibariyle şirketin kurumsal iletişim, pazarlama, bayi ağı yonetimi ve iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak atandı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Çelik, Anadolu Grubu’nda ilk olarak 2005 yılında Anadolu Efes Türkiye’de Pazarlama Uzmanı olarak görev almaya başladı. Uzun yıllar Anadolu Efes Türkiye bünyesinde farklı yöneticilik görevlerini üstlenen Selda Çelik, 2017 yılında Anadolu Isuzu’yageçerek kariyerine otomotiv sektöründe devam ediyor.
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