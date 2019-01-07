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Türkiye Petrolleri'nin yeni yatırım direktörü

Türkiye Petrolleri'nin yeni yatırım direktörü

Tarih 07 Ocak 2019, 13:12

Türkiye Petrolleri’nde yeni yılla birlikte gerçekleşen üst düzey iki önemli atamanın ilki yatırım direktörlüğünde gerçekleşti

Sektörün tecrübeli isimlerinden Hakan Uçar, Türkiye Petrolleri’nde Yatırım Direktörü olarak görev almaya başladı.1992 yılında Shell Türkiye Perakende Satış Koordinatörü olarak iş hayatına başlayan Uçar, daha sonra 2000 yılında Petrol Ofisi A.Ş.’nin özelleşmesi ile birlikte Petrol Ofisi bünyesinde, Perakende Yatırım Müdürlüğü, çeşitli Bölge Müdürlükleri, Müşteri Perakende Segmentasyon Müdürlüğü, Kıbrıs KIPET Genel Müdürlüğü, Perakende Satışlar Müdürlüğü ve Taşıt Tanıma Müdürlüğü gibi farklı yöneticilik görevlerinde bulundu.

Uçar, Türkiye Petrolleri ailesine katılmasıyla ilgili ise şunları söyledi: “Güçlü ve yerli markamız Türkiye Petrolleri’nin, akaryakıt sektöründe hak ettiği “marka değeri”ne ve “pazar payı” na ulaşması için, markanın müşteriyle temas ettiği yüzü olan akaryakıt istasyonlarının konum ve standartlarının daha da geliştirilmesi ihtiyacı kaçınılmazdır.Türkiye Petrolleri akaryakıt istasyonlarının; ulaşılabilir, günümüz müşteri beklentilerini karşılamaya yönelik alt yapı ve servis çeşitliliğine sahip birer çekim noktası haline gelmesi için, ekip olarak ilk günden itibaren çalışmalara başladık.Hedefimiz, başta değerli bayilerimizin ve nihai müşterilerimizin ilk tercihi olmak. Bu yolda gereken tüm kaynaklara sahip olan TP çatısı altında, değerli ekip arkadaşlarımla birlikte görev yapıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.”

TÜRKİYE PETROLLERİ SATIŞ DİREKTÖRLÜĞÜ'NDE MUSTAFA AKGÜL DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Yeni yıl itibariyle Türkiye Petrolleri Satış Direktörü Şakir Memikoğlu’nun DOCO operasyonlarının başına getirilmesiyle birlikte boşalan koltuğa önemli bir transfer atağıyla, sektörün son derece tecrübeli isimlerinden biri getirildi.

2010- 2017 yılları arasındaTOTAL Oil Türkiye A.Ş.’de Satış Direktörü , 2017-2018 yılları arasında ise Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mustafa Akgül, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin yeni Satış Direktörü oldu ve kariyerindeki bu yeni dönemeç için şunları söyledi: “Geniş sektör tecrübemi ve uzun vadeli bilgi birikimimi, Türkiye Petrolleri gibi son derece önemli gelişme hedefleri olan ve gelecek vaat eden bir şirkete aktaracağım için çok mutluyum. Türkiye Petrolleri’nin, sektörün önemli oyuncuları arasındaki yerini daha da ileriye taşıması için ekibimizle ve bayilerimizle birlikte elimizden geleni yapacağız. İstasyonlarımızı müşterilemizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çekim merkezleri haline getireceğiz. Bu görev ve bayrak değişiminin, şirketimize ve sektöre hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.”


Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve Yüksek Endüstri Mühendisi olan Mustafa Akgül, kariyerine 1990 yılında Total A.Ş.’de Satış Temsilcisi olarak başlayıp daha sonra Kuzey Marmara Bölge Müdürlüğü, Proje Müdürlüğü, Yakıtmatik Müdürlüğü, Ticari Satışlar Müdürlüğü, Madeni Yağ Direkt Satışlar Müdürlüğü, İstasyonlar Satış Müdürlüğü gibi çeşitli pozisyonlarda görev alarak devam etti. Mustafa Akgül, Ocak 2019 itibariyle ise kariyerini Türkiye Petrolleri Satış Direktörü olarak sürdürecek.

 

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