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Mercedes-Benz Türk’e ODD Gladyatörleri’nden iki ödül

05 Ocak 2019, 16:14

Mercedes-Benz Türk StartUP Projesi ile “Jüri Özel Ödülü”ne ve X-Class ile “Yılın Entegre İletişim Kampanyası Ödülü”ne layık görüldü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek ve sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2018 Gladyatörleri”, 4 Ocak 2019 gecesi Four Seasons Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Gecede 18 dalda, otomotivin 2018’deki en önemli marka ve etkinlikleri açıklandı.



Mercedes-Benz Türk, kuruluşunun 50. yılı vesilesiyle 2017 yılında genç girişimcilere destek olmak ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak amacıyla başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi “Mercedes-Benz Türk StartUP” ile “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü. Mercedes-Benz Türk ayrıca; hafif ticari araçlar kategorisinde ilk defa Pick-Up segmentine adım attığı X-Class’ın 360° iletişimi kapsamında gerçekleştirdiği entegre iletişim çalışmalarıyla “Yılın Entegre İletişim Kampanyası Ödülü”nü de kazanarak geceden iki “ODD Gladyatör” ile ayrıldı.



