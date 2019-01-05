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Renault grubu 4 ödülün sahibi oldu

Renault grubu 4 ödülün sahibi oldu

Tarih 05 Ocak 2019, 16:11

Renault, Satış kategorisinde “Türkiye’nin En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası” ve “Türkiye’nin En Çok Satılan Binek Otomobil Markası” ödüllerinin sahibi oldu.

2018 yılında gerçekleştirdiği 85 bin 839 satış adedi ile Renault, “Türkiye’nin En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası” oldu. 620 bin 937 toplam satış gerçekleşen 2018 pazarından Renault, 13,8* pay elde etti. 19. kez “Türkiye’nin En Çok Satılan Binek Otomobil Markası” ünvanını elde eden Renault,  76 bin 931 satış adedi ile binek otomobil pazarından 15,8* pay aldı. 

Renault, İletişim kategorisinde de ODD Gladyatör ödülü aldı. Şerit Takip Sistemi – Çizgini Bozma uygulaması “Yılın Gazete Uygulaması” seçildi. Halka açık kategorilerde verilen oylar ile ilk 5 içinde yer alan Renault, Çizgini Bozma çalışması ile rakiplerini geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Basının, 2018 yılında katıldıkları lansmanlar arasından belirlediği “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü Dacia Duster organizasyonu elde etti.  Basın mensuplarının oylarıyla bu ödüle layık görülen Duster basın lansmanı, 4x2 versiyonunun yanı sıra 4x4 versiyonu ile off-road özel parkurunda gerçekleşmişti.   

 

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