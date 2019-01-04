Castrol ve Anadolu Landini 5 yıllık anlaşmaya imza attı

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04 Ocak 2019, 15:41

Bu anlaşma kapsamında Türkiye’de üretilen her Landini markalı traktörün ilk dolum yağı olarak Castrol kullanılacak.

Dünyanın önde gelen motor yağı üreticilerinden Castrol ve İtalyan Landini traktörlerin Türkiye’deki tek satıcısı ve üreticisi konumunda olan Anadolu Landini, uzun soluklu bir anlaşmaya imza attı. Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Isuzu’dan sonra, grubun Türkiye’deki yerli traktör üretimi ile dikkat çeken şirketi Anadolu Landini ile de iş birliği sağlandı. Üretilen her Landini markalı traktörün motor ve şanzımanında ilk dolum yağı olarak Castrol kullanılacak. Aynı zamanda Castrol tarafından Anadolu Landini için özel olarak üretilen yağlar, Landini markası ile satışa sunulacak.





Anadolu Landini, 2022 yılına kadar üretim hatlarında Castrol’ün ileri teknoloji ile geliştirdiği motor ve şanzıman yağlarını kullanacak. Dünya genelinde bulunan 7 Ar-Ge merkezinde öncü teknolojileri ile her yıl yüzlerce yeni ürünü geliştiren ve test eden, dünyanın lider araç üreticileri ile onlara özel motor ve motor yağları geliştiren Castrol, hayata geçirilen anlaşma ile yeni bir ortaklığa imza atarak, Türkiye’de üretilen ürünleri ile Türkiye’de üretilen traktörlere hizmet sağlıyor.







Anadolu Landini iş birliğiyle ilgili imza töreninde konuşma yapan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül; “Castrol olarak otomotiv sektöründe olduğu gibi ticari araç motor yağları segmentinde liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu başarımızı devam ettirmek ve büyütmek için yeni iş ortaklıklarımız ve yatırımlarımızla çeşitlilik yaratmaya gayret gösteriyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında, Anadolu Landini ile yaptığımız ortaklığa büyük önem veriyoruz. Türkiye’de üretim yapan bir marka olarak, Türkiye’nin önemli traktör üreticilerinden Anadolu Landini ile böyle bir birlikteliğe imza atmaktan büyük mutluluk duyuyorum’’ dedi.







ise; “En büyük gücümüz olan “dostların birbirine tavsiye ettiği traktör” imajımızı her daim sürdürmek amacıyla iş ortaklarımızı seçerken son derece titiz davranıyoruz. Yağ anlaşmamızı yaparken de sahadaki çiftçi dostlarımızın sesine kulak vererek Castrol markasını seçtik. Bu iş birliğimizin her iki taraf için de marka imajını daha da güçlendireceğine inanıyorum.” dedi.