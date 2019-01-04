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Alışan Lojistik sürücülerine verdiği eğitimlere tüm hızıyla devam ediyor
04 Ocak 2019, 12:21
Alışan Lojistik ekibine dijital takograf, ekonomik ve güvenli sürüş eğitimi verildi
VDO firması tarafından dijital takograf cihazının uyulması ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında verilen eğitim, teori ve simülasyon gösterisi olarak iki aşamada yapıldı. Teori kısmında dijital takografın yasal mevzuattaki yeri ve önemi, simülasyon eğitimin de ise dijital takograf kartı kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği bilgileri görsel olarak sunuldu.
Uzun yol şoförlerinin, kamyoncuların ve tırcıların can güvenliği için önemli bir cihaz olan takograf, özellikle nakliye şoförlerinin yasalarca müsaade edilen sürüş sürelerini ve hız limitlerini geçmemesini sağlayarak trafikte can ve mal güvenliğinin arttırılmasına destek oluyor.
Man Kamyon A.Ş. tarafından bu yıl ikincisi verilen güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi, iki aşamalı olarak gerçekleşti. Eğitimin teori kısmı, aracın teknik bilgileri ile ilgili soru cevap şeklinde yapıldı. Uygulamalı eğitimde ise uzman eğitmen eşliğinde sürücüler araç üzerinde güvenli ve ekonomik sürüş yaparak eğitimi tamamladı.
Güvenli ve ekonomik sürüş eğitimi ile yakıt tasarrufu sağlanıyor ve bakım masrafı azaltılıyor. Eğitim tamamlandıktan sonra yavaşlamada %15 oranında daha az dizel tüketimi mümkün oluyor. Aşınma ve tüketim toplandığında %30'a yakın ücret tasarrufu sağlanıyor. Virajda fren yapma, beklenmedik engellerden kaçınma, yokuş aşağı giderken fren yapma ve kaygan yollarda sürüş gibi kritik sürüş durumlarına yönelik pratik alıştırmalara imkan tanıyan eğitim, sürücülere emniyetli davranmayı ve çevreyi korumayı öğretiyor.
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