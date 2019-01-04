Yeni yılda sportif olmanın yolu HONDA CIVIC’ten geçiyor

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04 Ocak 2019, 12:08

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde fark yaratan Civic Sedan’a 2019 yılında faizsiz kredi ile sahip olma imkânı sunuyor.

Son zamanların en çok satan modeli olan yerli üretim Honda Civic için 2019 yılının ilk fırsatı açıklandı. Honda, bu ay düzenlediği kampanya kapsamında faizsiz kredi imkânı sunuyor.C segmentinde LED far, deri döşeme, açılır tavan ve navigasyon gibi donanımları ile açık ara en çok tercih edilen model olan Honda Civic’in Sedan seçeneklerinde Ocak ayı boyunca 40 bin TL’ye 12 aylık faizsiz kredi kullanılabiliyor. Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic’in Sedan versiyonunda benzinli seçenekler bu ay hurda teşviği ile birlikte 96 bin 20 TL’den başlayan fiyatlara, dizel seçenekler ise 111 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara sahip olacak.Honda Civic Sedan, geniş iç ve bagaj hacminin yanı sıra, vücudu saran koltukları, kusursuz bir tutuş için ayarlanmış ergonomik vites kolu, yüksek kaliteli yüzeyleri ve hassas geri bildirimle daha kontrollü bir sürüşü destekleyen yeni direksiyon sistemiyle gelişmiş ve sportif bir sürüş imkanı sunuyor. Ayrıca yeni LED teknolojisine sahip arka stop grubu, sportif alaşım jantlar ve karakteristik krom ön panjur gibi tasarım detaylarıyla yeni Civic Sedan dikkat çekici bir görünümle gözleri üzerine çekiyor.