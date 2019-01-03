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Optare, ekstra yakıt ekonomisi için Allison xFE teknolojisini seçti

Optare, ekstra yakıt ekonomisi için Allison xFE teknolojisini seçti

Tarih 03 Ocak 2019, 18:24

Bağımsız testlerde önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağladığını kanıtlayan Solo ve Versa otobüsleri, Euro Bus Expo Fuarı’nda sergilendi.

İngiliz otobüs üreticisi Optare, Allisontam otomatik şanzımanlarını,xFE™yakıt tasarrufu teknolojisiyle standart donanım olarak tüm tek katlı otobüslerine entegre eden ilk araç üreticisi oldu.

Allison xFE™ şanzıman ve FuelSense® 2.0 Max yakıt verimliliği paketidonanımına sahip Optare Euro 6 tek katlı otobüsler,gerçek kullanım koşullarında yürütülen bağımsız testlerde önemli oranda yakıt tasarrufu sağladığını kanıtladı.

Optare, iki yıl önce Optare Metrocity midibüsünün Allison xFE şanzıman donanımı ile lansmanını yaptığı Euro Bus Expo’dabu sefer de Allison xFE donanımlı Solo ve Versa otobüslerini tanıttı. Optare Solo, T 2100™ xFE ve T 3270R xFE şanzımanlarla sunuluyor. Metrocity ve Tempo otobüs modelleri ise Allison T 3270R xFE şanzıman ile üretilecek.

Allison Transmission İngiltere ve İrlanda Bölge Müdürü Ashley Brooks konuyla ilgili olarak; "Optare'in müşterileri daha fazla yakıt tasarrufu talep ediyor. Bu doğrultuda Allison olarak satış sonrası ağımızla desteklenen güvenilirlik ve sağlamlık ile birlikte yakıt tasarrufu sunarak değer katabilmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.



Allison xFE şanzımanlar, yakıt tasarrufu teknolojisindeki en son gelişmeleri sunuyor. FuelSense® Max paketi ile birlikte en verimli vites oranlarını bir araya getiren xFE şanzımanlar, daha fazla yakıt tasarrufu için uzun mesafelerde düşük motor hızlarında çalışma ve çok daha fazla lock-up operasyonu yapmak üzere tasarlanıyor. Allison, Avrupa'da xFE’nin T 2100 xFE, T 3270R xFE, T3280 xFE, T3325 xFE ve T3375 xFE modellerini sunuyor.

 

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