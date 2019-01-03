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İş güvenliğinde dünyaya örnek oldu

İş güvenliğinde dünyaya örnek oldu

Tarih 03 Ocak 2019, 11:27

Maxion İnci’nin Alüminyum fabrikası, bu yıl yedincisini düzenlediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Günü” etkinliğinde 900 çalışanıyla bir araya geldi.

Manisa’da bulunan alüminyum jant fabrikasında üretime bir gün ara verilerek gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli eğitimler verildi. 

Mustafa Zaim: 2019’da hedefimiz sıfır iş kazası

Şirket yönetimi olarak çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması ve bu konudaki çalışmaların içselleştirilmesini önemsediklerini vurgulayan Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, “Her zaman ailemizin sağlığı ve güvenliğini düşünmek öncelikli görevimiz. Dolayısıyla bugün bizim için çok büyük anlam taşıyor. Kurumsal olarak en önemli değerlerimiz arasında tanımladığımız ‘Çalışan Odaklılık’ yaklaşımının bir yansıması olarak iş sağlığı ve güvenliği konularındaki bilincin artırılması duyarlılık gösterdiğimiz bir konu.Tüm iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarına sahip şirketimiz içindeve çalışanlarımız arasında ‘İSG anlayışını yaygınlaştırmak’ en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu yaklaşımımız sayesinde 2018 yılında elde ettiğimizbaşarılarla ortağımız Maxion Wheels’inglobal HSE uygulamaları açısından örnek işletmeleri arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. 2019’da da gerçekleştireceğimiz tüm projelerimizde HSE bakış açımızı değiştirmeden çalışmalarımızı yürüteceğiz. 2019’da hedefimiz sıfır iş kazası” dedi.

 

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