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Otomotiv sektörü nefes almaya devam edecek

Otomotiv sektörü nefes almaya devam edecek

Tarih 02 Ocak 2019, 11:21

KDV ve ÖTV indirimlerinin 2019 yılının ilk çeyreğinde de süreceği açıklandı.

2018 yılının ikinci yarısında yaşanmaya başlayan iç pazardaki yavaşlamayı yılın son 2 ayında uygulamaya konulan teşviklerle tamamlayan Türk otomotiv sektörüne yeni yılın ilk müjdesi, yine başından beri otomotiv sektörünün sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.  

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün ise 2018 yılının son 2 ayında uygulanan ÖTV ve KDV indirimi teşviklerinin 2018 yılına damgasını vurduğunu hatırlatarak,“Sektöre derin bir nefes aldıran bu çok pozitif atılım, otomotiv sanayine olduğu kadar sektörün tamamına yaşam enerjisi verdi. Alınan bu isabetli kararların, 2019 yılının ilk 3 ayında da uygulamada kalacak olmasından ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Söz konusu düzenlemeler, 2019 yılının ilk çeyreğine de büyük etki edecek ve özellikle ulusal pazar odaklı satışları destekleyen etkisiyle Türk otomotiv sanayinin üretim ve istihdam sürekliliğine derin nefes aldırmaya devam ettirecek çok pozitif bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, “Bizi ilk görüşmeden bu yana can kulağıyla dinleyen ve sektörün tüm sorunlarını büyük bir ciddiyetle ele alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarımız Bülent Aksu ve Osman Dinçbaş ile kurduğumuz kusursuz iletişim, bu çözümün ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır. Bu noktada özellikle bakan yardımcılarımıza KDV indirimindeki mağduriyeti giderdikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

 

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