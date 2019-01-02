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Motosiklete daha fazla ÖTV teşviği yatırım getirir
02 Ocak 2019, 11:11
İndirimin 2018 yılının son 2 ayında olduğu gibi yeni yılın ilk 3 ayında da etkili bir momentum kazandırak.
Otomotiv sektöründe 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olan ÖTV ve KDV indirimleriyle ilgili görüşlerini paylaşan Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan,otomotiv sektöründe vergi indirimlerinin 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Otomobillerde 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV’de %15 indirim ve ticari araçlarda da KDV’nin %1’e düşürülmesinin sektöre olan artılarını geçtiğimiz Kasım ve özellikle Aralık ayında gördüklerini dile getiren Karaarslan, “2018 yılının son 2 ayına olumlu etki eden bu sektörel indirim ve teşvikler iyi ki olmuş diyoruz. Böylece pazarın ve sektörün daha fazla negatif etkilenmesinin kesinlikle önüne geçildi. 2018’inAralık ayında pazarın yaklaşık 70-72 bin bandında kapanmasını bekliyoruz. Sektörel teşviklerin ve firmaların üzerine yaptığı etkili kampanyalarla %30’ları aşan indirimler söz konusu oldu. Yeni yılda da 3 ay daha bu teşviklerin devam edecek olması özellikle yeni bir araç almayı halen düşünen herkes için fırsatların devam edeceğinin net göstergesidir. Yılın son ayında Suzuki olarakJimny ve Swift gibi 2 yeni modelimizi satışa sunmuştuk. Otomobil severleri yeni yılın ilk 3 ayında bu güzel teşviklerden yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.
Motosiklette de yeni yılla birlikte 250 cc altı motorlu modellerde ÖTV’nin tamamen kaldırılmasını çok olumlu karşıladıklarını belirten Suzuki ve Trend Motor Genel Müdürü Ümit Karaarslan, 250 cc altı modellerin Türkiye’de pazarın % 80’inini oluşturduğuna dikkat çekti. Bu olumlu adımın 250 cc üstü motorlu modellerde de uygulanmasının önemi dikkat çeken Karaarslan, “Türk milleti yüksek hacimli iyi motorlara da binmeyi hak ediyor. Buradaki %35 olan ÖTV’nin belli bir miktar teşvikle düşürülmesi, pazarın daha da büyümesine vesile olacağı gibi motosiklet alanında ülkemize yeni yatırımların gelmesine de vesile olur” açıklamasında bulundu.
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