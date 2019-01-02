Motosiklete daha fazla ÖTV teşviği yatırım getirir

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02 Ocak 2019, 11:11

İndirimin 2018 yılının son 2 ayında olduğu gibi yeni yılın ilk 3 ayında da etkili bir momentum kazandırak.

Otomotiv sektöründe 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olan ÖTV ve KDV indirimleriyle ilgili görüşlerini paylaşanotomotiv sektöründe vergi indirimlerinin 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Otomobillerde 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV’de %15 indirim ve ticari araçlarda da KDV’nin %1’e düşürülmesinin sektöre olan artılarını geçtiğimiz Kasım ve özellikle Aralık ayında gördüklerini dile getiren, “2018 yılının son 2 ayına olumlu etki eden bu sektörel indirim ve teşvikler iyi ki olmuş diyoruz. Böylece pazarın ve sektörün daha fazla negatif etkilenmesinin kesinlikle önüne geçildi. 2018’inAralık ayında pazarın yaklaşık 70-72 bin bandında kapanmasını bekliyoruz. Sektörel teşviklerin ve firmaların üzerine yaptığı etkili kampanyalarla %30’ları aşan indirimler söz konusu oldu. Yeni yılda da 3 ay daha bu teşviklerin devam edecek olması özellikle yeni bir araç almayı halen düşünen herkes için fırsatların devam edeceğinin net göstergesidir. Yılın son ayında Suzuki olarakJimny ve Swift gibi 2 yeni modelimizi satışa sunmuştuk. Otomobil severleri yeni yılın ilk 3 ayında bu güzel teşviklerden yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.Motosiklette de yeni yılla birlikte 250 cc altı motorlu modellerde ÖTV’nin tamamen kaldırılmasını çok olumlu karşıladıklarını belirten250 cc altı modellerin Türkiye’de pazarın % 80’inini oluşturduğuna dikkat çekti. Bu olumlu adımın 250 cc üstü motorlu modellerde de uygulanmasının önemi dikkat çeken Karaarslan, “Türk milleti yüksek hacimli iyi motorlara da binmeyi hak ediyor. Buradaki %35 olan ÖTV’nin belli bir miktar teşvikle düşürülmesi, pazarın daha da büyümesine vesile olacağı gibi motosiklet alanında ülkemize yeni yatırımların gelmesine de vesile olur” açıklamasında bulundu.