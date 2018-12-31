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NAVARA Türkiye şovu tamamlandı

NAVARA Türkiye şovu tamamlandı

Tarih 31 Aralık 2018, 12:08

165 günde 45 şehir, 190 ilçe ve 535 köy ziyaret ederek toplamda 36 bin kilometrelik yol kat etti.

Müşterileriyle birçok platformda bir araya gelen NISSAN’ın “NAVARA Türkiye Şovu” büyük bir ilgiyle tamamlandı.165günde tamamlanan şov kapsamında yaklaşık 36 bin kilometrelik yol kat edilerek45 şehir, 190 ilçe ve 535 köy ziyaret edildi.

NISSAN’ın 80 yıllık Pick-Up deneyiminin yansıması niteliğinde olan NAVARA’yıpick-up sahibi olmak isteyenlerle buluşturmak için başlattığı Türkiye turu, 26 Aralık’ta İstanbul’dasona erdi.30 Temmuz’dabaşlayan tur kapsamında NISSAN bayilerinin bulunduğu şehir merkezlerinin yanı sıra ilçe ve köylerde pick-up sahibi olmak isteyenlerle buluşan NAVARA Türkiye ekibi, bugüne dek Türkiye’nin kara ve deniz sınırları toplamının 3,5 katı yol kat ederekNAVARA’nın öne çıkan özelliklerini tanıttı ve tüketicilere NAVARA’yı yakından tanıma, test etme imkanı sundu.

Konforu ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan NISSAN NAVARA, SUV konforu ile Pick-up deneyimini birleştiren özelliklerini görücüye çıkardı. Multi-link süspansiyon sistemiyle sürücüler kadar yolcular için de yüksek konfor olanağı sunan NAVARA, şova özel olarak indirimli fiyat ve cazip finansman seçenekleriyle sunuldu. NAVARA Türkiye Şovu NAVARA satışlarına ciddi destek sağladı.

NAVARA Türkiye Şovu,30 Temmuz’dan Aralık ayı sonuna dek Türkiye’nin 7 bölgesinde maden ocaklarından inşaat sahalarına, 3 bin metre yüksekliğindeki yaylalara, birçokmaden ocağını, sanayi sitesini, sebze-meyve halini ve köy merkezini ziyaret etti. 10 bin 126 kişiylebirebir iletişim kurulan etkinlikte bin kişi aracı test etme imkanı buldu.



 

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