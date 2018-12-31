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İnci GS Yuasa ana bayi temsilcileriyle bir araya geldi

31 Aralık 2018, 12:02

İnci Holding ve Japon devi GS Yuasa İstanbul’da buluştu.

İnci Akü, Yuasa, EAS, Hugel, Blizzaro ve İnci Battery markalarıyla üretim yapan İnci GS Yuasa, yurt içinde 80 ana bayi, 200 Enerji Uzmanı, 3 bin 500 perakende satış noktası ve 300 yetkilendirilmiş servisi ile tüketiciye ulaşmaya devam ediyor. İnci Holding ve Japon akü devi GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, Türkiye’deki ana bayi satış ekibiyle İstanbul’da bir araya geldi. Titanic Otel’de gerçekleşen buluşmaya bayi satış ekiplerinden 80 temsilcinin yanı sıra İnci GS Yuasa’nın satış ve pazarlama ekipleri katıldı.



İnci Akü’den sektörünün ilk ve tek öncü uygulamaları

Yeni dönem projelerinanlatıldığı toplantıda “Neden İnci Akü satmalıyım?” konusuna yer verildi. İnci Akü’nün geliştirdiği “e-garanti” uygulaması, ‘Sadakat Programı’ ve yol yardım desteği gibi sektörünün ilk ve tek uygulamalarına örnek gösterilen çalışmaları da detaylı olarak anlatıldı.



Türkiye’nin en çok değer kazanan ilk 5 markasından biri İnci Akü

Sektörünün teknoloji lideri İnci Akü’nün Türkiye’nin 2018 yılında en çok değer kazanan ilk 5 markası arasında yer aldığının vurgulandığı sunumda, ilk ve tek nano kristal teknolojisiyle üretilen akü ile ilgili ve teknoloji alanlarında yürütülen yenilikçi faaliyetleri ile ilgili bilgiler satış noktaları ile paylaşıldı.Ayrıca yaygın yetkili servis ağı ve avantajlı tüketici kampanyalarıyla ilgili de bilgi verildi.

Toplantı ve sunumların ardından katılımcılar İstanbul Boğazı’nda tekne turuna çıktı.



