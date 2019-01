Ford, 2019 yılı Trend Raporunu açıkladı

Anasayfa » Güncel

31 Aralık 2018, 11:36

Ford, dünya çapında 13 binden fazla tüketiciyle görüşerek hazırladığı 2019 yılı Trend Raporu ile dünyadaki değişimi tetikleyen tüketici davranışı eğilimleri hakkındaki öngörülerini açıkladı.

İnsan merkezli tasarıma, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran teknolojilere ve günün ihtiyaçlarını karşılayan mobilite çözümlerine odaklanan Ford, her yıl düzenli olarak hazırladığı Trend Raporunun 2019 edisyonunu yayınladı.Ford Motor Company’nin hazırladığı Trend Raporunun yedincisi Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Hindistan, İngiltere, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD’de yaşayan toplam 13.012 kişinin katıldığı anket sonuçları değerlendirilerek hazırlandı.Trend Raporu doğrultusunda tüketici beklentilerini odağına alarak geleceğe yönelik önceliklerini şekillendiren Ford, yarının ihtiyaçları için bugünden yatırım yapıyor. Yeni araç tasarımlarının şekillenmesinden Ford Co-Pilot360™ gibi sürücülerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan yeni sürüş destek teknolojilerinin geliştirilmesine kadar pek çok alanda bu araştırmaları kullanan Ford, böylece müşterilerinin tasarımın odağında kalmasını sağlıyor.Dünyada 10 yetişkinden 8’i için teknoloji ‘iyi bir güç’Trendlerin, tüketicilerin hayatındaki değişimleri nasıl etkilediğini ortaya koyan 2019 yılı Trend Raporunda, yetişkinlerin teknolojiye yaklaşımına dair dikkat çeken bilgiler öne çıktı:1. Teknolojik Ayrım: Teknoloji, gelecekte de dünyaya nasıl bağlandığımız ve dünyayı nasıl gördüğümüz konusunda, her zamankinden daha fazla ve derin bir etkiye sahip olacak. Ancak, teknolojiye erişimi olan ve teknolojinin “iyi bir güç” olduğuna inananlar ile teknolojiye erişimi olmayanlar arasında temel bir ayrım yaşanacak.2. Dijital Detoks: İnsanların büyük çoğunluğu hâlâ elektronik cihazlarına bağlı olmalarına karşın, gelecekte bu eğilimin değişeceği öngörülüyor. Araştırmaya göre, birçok insan elektronik cihazlarına bağımlı olduklarını giderek daha fazla fark ediyor ve bu bağımlılıktan endişe duyuyor. Bu farkındalığı geliştiren insanlar, çevrimiçi (online) mecralarda harcadıkları süre nedeniyle kendilerini hesap verebilir kılmanın yollarını arıyor.3. Kontrolün İadesi: Kontrolün pek çok kişi için erişilmez göründüğü bir dünyada, en önemlisinin kendisini geliştirmek olduğunu düşünen tüketiciler, hayatlarında kontrolü geri kazanmaya çalışıyor.4. Kişilerin Farklı Yüzleri, Seçimlerini Etkiliyor: Sosyal medya, günümüzde tüketicilerin hayatında büyük rol oynuyor. Tüketiciler, gerçekte oldukları kişi ile online mecralarda kendilerini tanıttıkları kişi olarak farklı karakterler üstleniyor. Bu durum, tüketicilerin satın alımlarını ve teknoloji seçimlerini daha çok etkilemesi bekleniyor.5. Yaşamak İçin Çalışıyorlar: Rapor, iş hayatına dair algıların değiştiğini ortaya koyuyor. Dünya çapında birçok tüketici, artık, çalışmak için yaşamıyor, yaşamak için çalışıyor. Şirketler de bu nedenle çalışanlarına yan haklar, ücretli izin ve uzatılmış izinlerle birlikte zihinsel gelişime destek olacak fırsatlar sunmaya başlıyor.6. Eko-Momentum: Her ne kadar yaşam boyu süren alışkanlıkları değiştirmek zor olsa de artık tüketiciler, çevresel gelişimin insan davranışındaki değişikliklere bağlı olduğunu kabul ediyorlar. Birçok tüketici, artık çevresel ayak izlerini nasıl ve nerede bıraktıkları ve bunu nasıl iyileştirebilecekleri konusunda rehberlik arıyor.7. Kolay Cadde: Günümüzde mobilite eskiden olduğu gibi, A noktasından B noktasına gitmek kadar basit görülmüyor. İnsanlar, bir noktadan başka bir noktaya giderken yol boyunca geçirdikleri zamanı da önemsiyorlar. Örneğin Amerikalılar, otomobillerinde tatil için aldıkları zamandan daha fazla zaman harcıyorlar. Bu nedenle insanlar artık, yoldayken işlerini halledebilme becerisine sahip olmayı istiyor ve bu eğilim, eskinin yolculuk deneyimini değiştiriyor.