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Otomotivin Patent Lideri Anadolu Isuzu

Otomotivin Patent Lideri Anadolu Isuzu

Tarih 28 Aralık 2018, 13:03

Turkishtime Dergisi tarafından hazırlananve Aralık ayında bir önceki yılın (2017) rakamlarının açıklandığı Ar-Ge 250’de, Anadolu Isuzu markası 198 patent ile Ar-Ge merkezinde en fazla patent alan otomotiv markası oldu.

Her yıl Ar-Ge’ye yatırım yapan şirketlerin merakla beklediği ve Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan Ar-Ge 250 listesinde Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezinde alınan patent sayısına göre otomotiv sektöründe en fazla patent alan marka oldu.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, otomotiv sektöründeki patent liderliğinin yanı sıra teknoloji, akaryakıt, beyaz eşya ve tekstil gibi iş kollarında üretim yapan yerli markaların bulunduğu en iyi 250 listesinde de 3. sırada yer aldı.



Anadolu Isuzu Ar-Ge Departmanı “Türkiye’nin en donanımlı Ar-Ge Merkezlerinden biri

2009 yılında Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan ilk Ar-Ge merkezlerinden biri olan Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, 2015 yılında önemli bir yatırımla 6220 metrekare kapalı alana sahip şu anki Ar-Ge merkezine geçerek 100’e yakın Ar-Ge mühendisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. İthal çözümlere ihtiyaç duymadan en ileri teknolojilerle üretim yapabilme kapasitesine sahip olan Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi’nde araçlar tasarımından donanımlarına, testlerinden kalite kontrolüne kadar tam kapasite şekilde hazırlanabiliyor.
Yeni Ar-Ge Merkezi ile beraber yeni test ve analiz imkânlarını devreye alan Anadolu Isuzu’da 20 m. uzunluğunda iklimlendirme (-40/+65°C) test odası, pendulum çarpma testi, 18 m. uzunluğunda araçlar için stabilite testi, tek eksenli hidrolik komponent yorulma testi, SORT (standartlaştırılmış yakıt tüketim) testi, NVH (gürültü ve titreşim), TASE (termal ve aerodinamik), araç dinamiği, yol, fren ve performans testleri gibi birçok test gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda Ar-Ge Merkezi test ve analiz olanaklarını tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve ihtiyaç duyan firmalara dış hizmet olarak da sunan Anadolu Isuzu, bu sayede tüm otomotiv sektörüne hizmet ediyor.

Son 1 yılda segmentlerinin en iyi araçları geliştirildi

Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde son 1 yılda elde edilen başarılı çalışmalarla birçok sektörde yeni faaliyet alanları da doğdu. İlk olarak 2018 yılının başında sunulan ve alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarını karşılayan Yeni Isuzu Novociti Life, hem yurtiçi, hem de yurtdışında yüksek satış rakamlarına ulaştı.



Nisan ayında lansmanı yapıldıktan sonra 3 ödül alan Novociti Life, özellikle Avrupa’daki Belediyelerin gözdesi oldu. 2017 yılı sonunda Turquality kapsamında düzenlenen Design Turkey’den “İyi Tasarım Ödülü” alan Novociti Life, ikinci ödülünü A’Design Award & Competition’dan “Gold A’Design Award” ile aldı. 3. ve son ödülünü ise Polonya’nın Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo Fuarı’ndan “New Model Bus” kategorisi 3.lüğüyle alan Isuzu Novociti Life, toplu ulaşımda midibüs segmentinde lider konumdaki Anadolu Isuzu’yu çok daha güçlü konuma taşıdı.

Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli kamyonu NPR 10 EV’yi farklı iş ortaklarıyla birlikte geliştiren Anadolu Isuzu, bu konuda aynı zamanda smart mobility ve yüzde 100 elektrikli otobüs çalışmalarıyla 2017 yılından bu yana yoğun olarak çalışmalar yürütüyor.
İlk sağdan direksiyonlu otobüs ve midibüsleri 2018 yılı sonunda Ar-Ge merkezinin desteğiyle üreten Anadolu Isuzu, AOS adını verdikleri araçlarıyla başta Rusya, İngiltere gibi pazarlar olmak üzere Latin Amerika ve Amerika’da aktif rol oynamak istiyor.

Savunma sanayi için Çek Tatra grubuyla stratejik bir ortaklığa başlayan Anadolu Isuzu, Türkiye’de, arazi şartlarına uygun, 6x6, 8x8, 20x20 çekiş sistemlerine sahip özel lojistik amaçlı yerli kamyonların geliştirilmesine ve üretimine Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi’nde başladı.
2018 yılının Aralık ayında yeni okul yönetmeliğine uygun olan ve dünyadaki en güvenli okul servisi olan Isuzu Novo Okul Servisini geliştiren Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, ülkelerin ve belediyelerin ihtiyaçlarına göre farklı özelliklerde toplu ulaşım araçları, kamyonlar ve elektrikli araç geliştirmeleri, üretimleri yapabilmektedir.

 

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