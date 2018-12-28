|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Fiat Professional’da 50 Bin TL’ye faizsiz kredi!
28 Aralık 2018, 12:43
Fiat Professional ailesinde, yılın son ayına özel birbirinden cazip ödeme seçenekleri sunuluyor.
Kampanya kapsamında Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 9 bin TL’ye kadar nakit indirim desteği veriliyor. Doblo, Pratico ve Fiorino’da ayrıca 50 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeyle faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.
Fiat Professional, Aralık ayına özel düzenlediği kampanya ile dikkat çekiyor. Ticaretin erbapları kampanya ile Fiat Doblo, Pratico ve Fiorino modellerini, 1 yıl uzatılmış garanti ve Fiat Yol Arkadaşım Connect donanımı ile birlikte, 50 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alabiliyor.
Fiat Doblo, Pratico ve Fiorino modellerinde, nakit alımlarda 9 bin TL’ye kadar nakit alım desteği de sunuluyor. Fiat Professional’ın Aralık ayı kampanyasında, Ducato Van ve Kamyonet modellerinde ise 60 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeli 0,99 faizli kredi fırsatı tercih edilebiliyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.