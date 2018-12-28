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Fiat Professional’da 50 Bin TL’ye faizsiz kredi!

Fiat Professional’da 50 Bin TL’ye faizsiz kredi!

Tarih 28 Aralık 2018, 12:43

Fiat Professional ailesinde, yılın son ayına özel birbirinden cazip ödeme seçenekleri sunuluyor.

Kampanya kapsamında Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 9 bin TL’ye kadar nakit indirim desteği veriliyor. Doblo, Pratico ve Fiorino’da ayrıca 50 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeyle faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

Fiat Professional, Aralık ayına özel düzenlediği kampanya ile dikkat çekiyor. Ticaretin erbapları kampanya ile Fiat Doblo, Pratico  ve Fiorino modellerini, 1 yıl uzatılmış garanti ve Fiat Yol Arkadaşım Connect donanımı ile birlikte, 50 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alabiliyor.



Fiat Doblo, Pratico ve Fiorino modellerinde, nakit alımlarda 9 bin TL’ye kadar nakit alım desteği de sunuluyor. Fiat Professional’ın Aralık ayı kampanyasında, Ducato Van ve Kamyonet modellerinde ise 60 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeli 0,99 faizli kredi fırsatı tercih edilebiliyor.

 

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