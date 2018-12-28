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MAN’ın hafif ticari aracı TGE için anlamlı teslimat
28 Aralık 2018, 12:38
İlk MAN TGE’lerden biri de, MAN’a yedek parça taşımacılığı da yapan köklü lo-jistik şirketlerinden TETNAK’a satıldı.
250 yılı aşan köklü geçmişi ile dünyanın üretim ve mühendislik devi MAN’ın araç gamını tamamlayan hafif ticari aracı MAN TGE’nin satışa sunulmasıyla birlikte anlamlı bir teslimat da gerçekleştirildi.TETNAK’ın Ankara’daki Merkez Lojistik Üssü’nde gerçekleştirilen teslimat törenine, TETNAK adına Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Gündüz ev sahipliği yaptılar. Törene MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’yi temsilen Hafif Ticari Araç (HTA) Satış Ürün Yöneticisi Kaan Yılmaz ile Araç Teslimat Sorumlusu Abdullah Kavrak da katıldılar.
Satın alınan MAN TGE 3.140 L4H3 4x2 Panelvan’ın tesliminde konuşan TETNAK Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, “MAN, bilinen kalitesi ve ileri mühendisliğini TGE’lere de yansıtmış. İlk görüşte göze çarpan bu detayların tecrübe edilmesiyle birlikte, kısa sürede Türkiye yollarında çok sayıda MAN TGE görmeye başlayacağımızı düşünüyorum” dedi.
“MAN TGE, ürün yelpazemizi genişleten, tamamlayan ve dolayısıyla bizleri heyecanlandıran bir serimiz” diyen MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araç Satış Ürün Yöneticisi Kaan Yılmaz ise, “Ancak TGE, gerçekten de sadece VAN değil, tam anlamıyla bir MAN. MAN’ın ileri teknolojisi ve bilinen kalitesi ile geliştirildi, üretildi. Her açıdan en ince detaylarına kadar düşünüldü ve geleneksel bir VAN’ın ötesine taşındı. MAN TGE’nin Türkiye’de yaptığımız ilk teslimatlardan birini de, uzmanlığı, tecrübesi ile öne çıkan ve bizim de yedek parça lojistiğinde paydaşımız olan TETNAK’a gerçekleştirmemiz, bizler için ayrı ve özel bir anlam ifade ediyor” şeklinde konuştu.
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