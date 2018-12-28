MAN’ın hafif ticari aracı TGE için anlamlı teslimat

Anasayfa » Hafif Ticari

28 Aralık 2018, 12:38

İlk MAN TGE’lerden biri de, MAN’a yedek parça taşımacılığı da yapan köklü lo-jistik şirketlerinden TETNAK’a satıldı.

“MAN TGE, ürün yelpazemizi genişleten, tamamlayan ve dolayısıyla bizleri heyecanlandıran bir serimiz” diyen MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Hafif Ticari Araç Satış Ürün Yöneticisi Kaan Yılmaz ise, “Ancak TGE, gerçekten de sadece VAN değil, tam anlamıyla bir MAN. MAN’ın ileri teknolojisi ve bilinen kalitesi ile geliştirildi, üretildi. Her açıdan en ince detaylarına kadar düşünüldü ve geleneksel bir VAN’ın ötesine taşındı. MAN TGE’nin Türkiye’de yaptığımız ilk teslimatlardan birini de, uzmanlığı, tecrübesi ile öne çıkan ve bizim de yedek parça lojistiğinde paydaşımız olan TETNAK’a gerçekleştirmemiz, bizler için ayrı ve özel bir anlam ifade ediyor” şeklinde konuştu.