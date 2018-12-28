De Rooy Ekibi, 2019 Dakar Rallisi’nde Goodyear kamyon lastikleriyle yarışacak

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28 Aralık 2018, 12:28

Goodyear kamyon lastikleri, Peru’nun kumlu yollarında mücadele edecek.

Gerard De Rooy konuyla ilgili şunları söyledi: "Uzun zamandır Goodyear Offroad ORD 375/90R22.5 kamyon lastiklerini kullanarak elde ettiğimiz tecrübe, rallilerdeki süregelen başarılarımızın asıl sebebini oluşturuyor. Lastikler, şimdiye kadar en zorlu koşullara dayandılar ve bu seneki kumlu yol koşulları da oldukça zorlayıcı olacak. Dakar Rallisi lastikler için en zorlu test alanı ve bu Goodyear için lastiklerinin bu zorluğu aşabileceğini göstermenin iyi bir yolu.”



Goodyear Avrupa Ticari Lastikler Pazarlama Direktörü Benjamin Willot ise şunları belirtti:"Gerard De Rooy ve ekibiyle süregelen işbirliğimiz bizim için oldukça önemli. Onların hedefi Dakar Rallisi’ni ve katıldıkları diğer etkinlikleri birincilikle tamamlamak, biz de bu amaç doğrultusunda onlara tam destek vermeye kararlıyız. Bu, sadece onlara lastik tedarik etmek anlamına gelmiyor, desteğimiz mühendislerimizin Lüksemburg’da ve etkinlikalanlarında yürüttüğü hazırlık çalışmalarını ve test işlemlerini de içeriyor. De Rooy Ekibinin Dakar Rallisinde karşılaşacakları çeşitli zorlu koşulların üstesinden gelebilmelerini sağlayacak gerekli kurulum açısından bu süreç kritik öneme sahip. 2019 yılı için tüm ekibe başarılar diliyoruz."

Goodyear Avrupa Ticari Lastikler Pazarlama Direktörü Benjamin Willot ise şunları belirtti:"Gerard De Rooy ve ekibiyle süregelen işbirliğimiz bizim için oldukça önemli. Onların hedefi Dakar Rallisi’ni ve katıldıkları diğer etkinlikleri birincilikle tamamlamak, biz de bu amaç doğrultusunda onlara tam destek vermeye kararlıyız. Bu, sadece onlara lastik tedarik etmek anlamına gelmiyor, desteğimiz mühendislerimizin Lüksemburg’da ve etkinlikalanlarında yürüttüğü hazırlık çalışmalarını ve test işlemlerini de içeriyor. De Rooy Ekibinin Dakar Rallisinde karşılaşacakları çeşitli zorlu koşulların üstesinden gelebilmelerini sağlayacak gerekli kurulum açısından bu süreç kritik öneme sahip. 2019 yılı için tüm ekibe başarılar diliyoruz."

De Rooy ekibi, Goodyear Offroad ORD lastikleri kullanılan dört Iveco Powerstar kamyonuyla yarışa katılacak.Sürücüler Gerard De Rooy, Federico Villagra, Ton van Genugten ve Maurik van den Heuvel’dan oluşan De Rooyekibi Dakar 2019 için şimdiye kadarki en güçlü ekip olarak öne çıkıyor.Hollandalı Gerard De Rooy Dakar rallisini şimdiye kadar iki kez kazandı, ayrıca Africa Eco Race 2018’i de birincilikle tamamladı. Geçen yıl, sondan bir önceki güne kadar zafer yarışında kalan Arjantinli Federico Villagra ise tekrar podyumda yer almayı hedefliyor. Hollandalı Ton van Genugten ise 2018 yılında dört aşamayı geçti ve 2019 Dakar Rallisi’nde üç ekip üyesinin podyumda yer alması için elinden geleni yapmaya kararlı. Ekipteki üçüncü Hollandalı ve oldukça tecrübeli bir Dakar kamyon sürücüsü olan Maurik van den Heuvel ise De Rooy ekibinin bir parçası ve arkadaşlarını ihtiyaç olan durumlarda desteklemeye hazır.Dört yarış kamyonu için de Goodyear 375/90R22.5 Offroad ORD kamyon lastiklerini seçen Petronas De Rooy Iveco ekibi, yarış sırasında onları takip edecek servis kamyonları için de Goodyear OMNITRAC karma servis lastiklerini seçtiler. Ekip, Goodyear’la uzun zamandır devam eden iş birliklerini sürdürerek bu sene Afrika’da elde edilen birincilikten sonra başarılarını tekrarlamayı hedefliyor.2019 Dakar Rallisi Peru’da yapılacak ve %70’i kum olan 5.000 kilometrelik bir alanda gerçekleşecek. Yarışın 3.000 kilometreden fazlası 10 özel aşamadan oluşuyor. Yarış 6 Ocak’ta Lima’da başlayacak. 330’dan fazla kamyon, araç ve motosiklet Şili sınırındaki Tacna’ya kadar gidip 17 Ocak’ta Lima’ya dönerek yarışı tamamlamayı hedefliyor.