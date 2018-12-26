TIRSAN, A2B-online’IN Filosunu 50 adet Kässbohrer treyler ile güçlendirmeye devam ediyor

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26 Aralık 2018, 15:21

Türkiye’nin 41 yıldır aralıksız lider treyler üreticisi Tırsan,2013 yılından bu yana iş ortağı olan ve filosunda 46 adet Tırsan aracı bulunan A2B-online’a yüksek dayanıklılık ve verimlilik sağlayan, gemi yüklemesine uygun 50 adet KässbohrerTenteli Perdeli K.SCX X teslimatı gerçekleştirdi.

Teslimat törenine, A2B-online Filo Yöneticisi JacovanEijk, A2B-online İşletme Birimi Yöneticisi Edward Spaans, A2B-online Grup Satış Direktörü Bartvan'tHof ve Tırsan adına Kilit Müşteri Müdürü Mehmet Önen katılım gösterdi.Birleşik Krallık, Benelüks Ülkeleri ve Almanya arasında tam yük, parça yükü ve palet sevkiyatlarında uzmanlaşmış bir taşıma şirketi olan A2B-online, İngiltere ve Benelüks ülkeleri ve Almanya arasında taşımacılık hizmetleri sunuyor.“Tırsan Araçlarının Dayanıklılığı Sonucunda 50 Adet K.SCX X Yatırımı Yaptık”Filolarında 46 Kässbohrermarka aracının olduğunu belirten JacovanEijk“A2B-online olarakİngiltere'de uzun süredirtaşımacılık hizmeti sunuyoruz. Intermodal taşımacılık için filomuzda bulunan 46 adet aracın mükemmel performansının bir sonucu olarak, filomuza 50 adet K.SCX X eklemeye karar verdik. Bu sayede iş süreçlerimizi sorunsuz ve daha güçlü şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz” dedi.Edward Spaans, Kässbohrer araçlarının gelişmiş özellikleri sayesinde,yeni kuracakları konteyner bölümünde de birçok yeni fırsatı yakalayacaklarınainandıklarını belirtirken, van'tHof ise, araçların üstün performansı sayesinde, müşterilere esnek çözümler sunduklarını ve değişen koşullara hızlı şekilde uyum sağlayabildiklerine değindi.Tırsan adına katılım gösteren Kilit Müşteri Müdürü Mehmet Önen, “Tırsan olarak, mühendislik gücümüzle müşterilerimize daima yüksek kaliteli ve son teknoloji ürünler sunuyoruz. 55 ülkede müşterilerimize hizmet veriyor, onlara intermodal taşımacılık için geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. A2B-online’ın Tırsan’aduyduğu güven sayesinde, 5 yıllık uzun vadeli iş ortaklığımızı, Valx kampanalı frenli akslar ile donatılmış gemi yüklemesine uygun 50 adet Tenteli Perdeli K.SCX X teslimatıyla daha da güçlendirdik. A2B-online gibi iş ortaklarımızın beklentilerini en kısa sürede karşılamaya özellikle gayret ediyoruz. Müşterilerimize sadece en iyi ürün ve hizmetleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda araç giydirme tasarımlarını da isteklerine göre şekillendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak A2B-online'a araçlarını, özel olarak talep ettikleri gibi tamamen siyah olarak üreterekteslim ettik. Bundan sonraki süreçte de birlikte büyümeye devam edeceğimize inancımız tam” şeklinde konuştu.