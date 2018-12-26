SSAB, Maden Türkiye 2018 Fuarı'nda yoğun ilgi gördü

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26 Aralık 2018, 15:05

Kalitesi dünyaca kabul gören yüksek dayanımlı çelikler üreten SSAB, aşınma çeliğindeki öncü markası Hardox ile Maden Türkiye 2018 Fuarı'ndaydı. Ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı fuarda yoğun ilgi gören SSAB, düzenlediği seminer ile madencilik sektörüne sundukları çözümleri anlattı

Maden sektöründe aşınmanın kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirten Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Hindistan ve Kuzey Avrupa Bölgesi Başkanı Dinçer Dinç, aşınmanın yaşandığı her alanda Hardox® çeliğinin bulunduğunu söyledi. Biz SSAB olarak, aşınmayı nasıl daha fazla azaltacağımızı düşünerek kendimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Şu anda, Hardox® 400, Hardox® 450, Hardox® 500, Hardox® 550 ve Hardox® 600 gibi farklı işlere uygun ürünlerimiz bulunuyor. Kısa süre önce yüksek sıcaklarda aşınma sorununa karşı Hardox® HiTemp’i piyasaya sürdük. Duroxite™ krom karbur kaplı plakalarımız ise geçen yıllarda pazara sunuldu. Duroxite™, çok ince tanecikli malzemelerin sürtünme aşınması oluşturduğu yerlerde aşınmanın önlenmesi için ürettiğimiz sert kaynak kaplı plakamız. Duroxite™ 100 ve 200 olarak piyasaya sürmüş bulunuyoruz. Maden sektörü Türkiye’de ve dünyada, oldukça aktif şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. SSAB, Hardox® markası ile bu sektöre en uygun çözümleri sunuyor. Bu kapsamda, Maden Türkiye 2018 Fuarı’na Hardox Wearparts® olarak katılım gösterdik. Hem mevcut müşterilerimize hitap etmek hem de yeni müşteriler kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.Türkiye genelinde toplam 19 Hardox Wearparts® merkezi ile yola devam ettiklerini belirten Dinç, “Hardox Wearparts®, özellikle maden sektörüne birçok çözüm üretiyor. Maden sektörü, Hardox® parçaları işlenmiş olarak temin etmek istiyor. Bu noktada, Hardox Wearparts® merkezlerimize önemli görev düşüyor. Çalışanlarımız sahalara giderek hem yerinde ölçümler yapıyorlar hem de aşınma analizleri gerçekleştiriyorlar. Tasarımcılarımız, aşınmayı en aza indirebilmek için yoğun mesai harcıyorlar. Tüm Hardox Wearparts® merkezleri olarak ortak amacımız; verimliliği en üst seviyeye getirebilmek” ifadelerini kullandı. Maden Türkiye Fuarı`nda Türkiye`deki 19 Hardox Wearparts Merkezi'nin 15`i katıldı ve Türkiye`nin her bölgesinden gelen özellikle maden sektöründeki temsilcilerine Hardox aşınma parçalarının madenlerdeki kullanım alanları hakkında bilgi verdiler.Fuara ve maden sektörüne uygun ürünlerle katılım gösterdiklerini belirten Dinç, standda bulunan bazı ürünlerin olmazsa olmaz olduğunu belirtti. Özellikle seçtiği ürünler olduğunu ifade eden Dinç, “Özellikle iş makinesi kovası ile geldik. Kova, mobil ekipmanlarda en çok aşınma gördüğümüz yerlerden bir tanesi. Kovalarda ağız bıçakları, yan bıçakları, arka lamalar aşınmanın en çok yaşandığı yerler olarak öne çıkıyor. Yine maden tesisleri için de, şutlarımızı sergilemek istedik. Şutlarda da, özellikle malzeme akarken yaşanan aşınmaya karşı özel bir cep tasarımı uygulandı” diye ifade etti.Maden Türkiye 2018 Fuarı’nda ilk kez bir seminer de düzenlediklerini belirten Dinç, “Bu seminerde maden sektöründeki aşınma sorunlarına ne gibi çözümler ürettiğimizi anlattık. İlk kez bu yıl böyle bir seminer yapma gereği hissettik. Hardox® çeliğin diğer çeliklere oranla gösterdiği büyük farkı müşterilerimize anlatmak istedik. Sektörde Hardox® çeliğini hakkında yeterli bilgisi olmayan birçok müşteri var. Herkesin Hardox® çeliğinin farklarını öğrenmelerini ve Hardox® çeliğine nasıl ulaşılabileceğini göstermek istedik. Seminere etkili bir katılım gerçekleşti” diyerek sözlerini tamamladı.