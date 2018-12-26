FLIEGL Yeni sistemler yalın ve hafif

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26 Aralık 2018, 14:14

Bu yıl 50. kuruluş yılını kutlayan Fliegl, IAA 2018’de yeni araç konseptlerinin yanı sıra yeni geliştirdiği kapı kilitleri ve yeni römork üstü kapama sistemi “Fliegl Blitz” ile de beğeni topladı.

I-Lock, yalın bir sistem ve diş çekme olmadan kapının hızlı ve güvenli kapatılmasını sağlıyor.

Fliegl'ın uzun römorklar için sunduğu yeni 2 dingilli Dolly'si 1.300 kg ağırlığında, dümenleme aksı, hidroliği ve elektroniği yok.



Geleneksel telematik sistemlerle uyumlu olan Safe-Lock da bir anti-hırsızlık sistemini kullanarak I-Lock’u izleyen bir sistem. Sapın üzerindeki bir sensör kapının durumunu algılıyor (açık / kapalı) ve bunu radyo frekanslı uzaktan kumandası ile görsel ve sesli alarmları hemen tetikleyen bir modüle bildiriyor. Safe-Lock modülünün aküleri aracın güç devresine entegre ediliyor ve çekiciden bağımsız işlev görüyor.





Yeni tavan konstrüksiyonu Fliegl Blitz hafif ve prartik bir sistem.



I-Lock’ta kapı kanatlarının kancaları araç çerçevesindeki bir girintiye doğrudan tutturuluyor. Bileşen sayısı azaltılmış kilitme sisteminde, kilidin hasar görmesi diye bir risk söz konusu değil. Tutamak her zaman doğru pozisyonda kalıyor, “diş çekme” olmadan kapı derhal kapatılabiliyor. Gerektiğinde tutamağın kendisi kolaylıkla değiştirilebiliyor.Fliegl’in akıllı ve entegre kilitleme sistemleri I-Lock / Safe-Lock de kargo bölümünün hızlı ve pratik bir şekilde emniyete alınmasını sağlıyorlar.