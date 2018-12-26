|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Goodyear’dan yeni OMNITRAC Karma servis ürün hattı
26 Aralık 2018, 13:31
Goodyear’ın yeni karma servis ürün hattı, daha fazla dayanıklılık ve geliştirilmiş kilometre performansı sunuyor.
Goodyear, en iyi hasar direnci ve daha önceki nesillerinden daha yüksek kilometre performansına sahip yeni karma servis ürün hattını piyasaya sunuyor. Yeni DuraShield teknolojisine sahip OMNITRAC ürün hattı; daha fazla dayanıklılık ile birlikte gelişmiş kilometre performansı ve kaplanabilirlik özellikleriyle öne çıkıyor.
Günümüzün karma servis uygulamaları, ağırlıklı olarak standart yol koşullarında kullanılmalarına rağmen yol dışı koşulların zorluklarına da maruz kalıyor. Bu araçlar arasında damperli kamyonlar, beton mikserleri, beton pompaları, inşaat işlerinde kullanılan düşük platformlu araçlar ve atık, geri dönüşüm, kereste ve tarım endüstrilerinde kullanılan kamyonlar yer alıyor.
Yeni OMNITRAC serisininaltısı OMNITRAC S ön aks lastiği ve dördü OMNITRAC D çeker aks lastiği olmak üzere 10 farklı ebatı bulunuyor. Seride ayrıca karma servis endüstrisi için yeni bir ebat daha yer alıyor. 315/70R22.5 ebadı sektörde bir ilk olarak, pazardaki talebin gitgide arttığı standart çekicilerin kullanımı için üretiliyor.
Goodyear’ın uyguladığı yeni bir teknoloj olan DuraShield, lastiğin gövdesinde oluşabilecek hasarlara karşı ekstra dayanıklılık ve kaplanabilirlik özelliği sağlıyor. Yeni OMNITRAC ürün hattı gelişmiş kilometre performansı sunuyor ve 3PMSF işaretlemesi ile kış koşulları ile ilgili tüm gereklilikleri karşılıyor.
Bu lastiklerin bir diğer özelliği de, Radyo Frekansı İle Tanımlama (RFID-Radio Frequency Identification) teknolojisiyle lastiğin tanımlanması, yönetimi ve takibi için geliştirilen sisteme bağlanma olanağı sunması olarak öne çıkıyor.
Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Satış Direktörü Şaban Güngör konuyla ilgili olarak; “Günümüzde karma servis filosu operatörleri, hem yol hem de yol dışı koşullarda kullanılabilecek çok yönlü ve dayanıklı lastikler talep ediyorlar. Türkiye Pazarı’nda çok güçlü olduğumuz bu segmentte yeni OMNITRAC lastiklerimizin daha önceki nesillerine göre DuraShield teknolojisi sayesinde daha dayanıklı ve kilometre performansı açısından daha gelişmiş bir yapıya sahip olmasıyla gücümüze daha da güç katmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
OMNITRAC S
OMNITRAC S ön aks lastiği, yol koşullarında kullanımının yanı sıra yol dışı koşulların zorluklarına da dayanmak üzere tasarlandı. Yol koşullarında kullanıldığında düzgün aşınma özelliğine sahip olmasının yanı sıra sırtta oluşabilecek hasarlara karşı oldukça dayanıklıdır ve DuraShield teknolojisi sayesinde kaplanabilirlik özelliğine sahiptir.
OMNITRAC D
Yeni OMNITRAC D çeker aks lastiğinin sırt tasarımı üç sıra halinde kılcal kanallardan oluşur, bu sistem otoyollarda ve kış koşullarında performansı en üst seviyeye çıkarır. OMNITRAC D yol koşullarında kullanıldığında düzgün aşınma performansı gösterir. Kullanım süresi boyunca tüm yüzeylerde olağanüstü çekiş gücüne sahiptir. Kilometre performansı daha yüksektir ve kaplanabilirlik özelliği bulunmaktadır. DuraShield teknolojisi sayesinde, gövdede ve sırt bölgesinde oluşabilecek hasarlara karşı dayanıklılık ayrıca lastiklerde yüksek tork altında dahi kopmaya karşı daha fazla direnç özellikleri geliştirilmiştir.
Treyler lastikleri
Goodyear’ın OMNITRAC MST II 385/65R22.5 ve 445/65R22.5 treyler lastikleri, yüksek kilometre performansı,yol ve yol dışı koşullarında gelişmiş yol tutuş özellikleriyle yeni OMNITRAC S ve D lastiklerini tamamlar niteliktedir. Sırt bölgesi geniştir,mükemmel hasar direnci ve yüksek dayanıklılığın yanı sıra düzgün aşınma ve yüksek kilometre performansı sunmaktadır.
GoodyearProactive Solutions
Goodyear, filolara yüksek kalitede lastik kullanımının yanı sıra doğru servis ve çözümlere başvurmalarını tavsiye ediyor. Karma servis uygulamaları için Goodyear Proactive Solutions büyük fayda sağlıyor. Patenti Goodyear’a ait olan teknolojisiyle Goodyear Proactive Solutions, gelişmiş telematik sistemleri ve patentli arızaları gerçekleşmeden öngörebilen sistemiyleveri tabanı çözümleri sunuyor ve ticari filolar için lastiklerin kesin, doğru ve gerçek zamanlı olarak takip edilmesini sağlıyor.
Goodyear’ın Lastik Basıncı İzleme Sistemi, (TPMS-Tyre Pressure Monitoring System), OMNITRAC lastiklerinin performansını optimize ederek özellikle uzak bölgelerde hizmet veren filoların gönül rahatlığıyla operasyonlarını sürdürmelerini sağlar. Gelişmiş telematik sistemleri ve Goodyear’ın eşsiz algoritması sayesinde, Goodyear Proaktif Çözümler sürekli olarak lastikleri izler ve eğer lastik basıncı ya da ısı filo tarafından belirlenen parametrelerin dışına çıkarsa anında uyarıda bulunur.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.