Goodyear’dan yeni OMNITRAC Karma servis ürün hattı

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

26 Aralık 2018, 13:31

Goodyear’ın yeni karma servis ürün hattı, daha fazla dayanıklılık ve geliştirilmiş kilometre performansı sunuyor.

Günümüzün karma servis uygulamaları, ağırlıklı olarak standart yol koşullarında kullanılmalarına rağmen yol dışı koşulların zorluklarına da maruz kalıyor. Bu araçlar arasında damperli kamyonlar, beton mikserleri, beton pompaları, inşaat işlerinde kullanılan düşük platformlu araçlar ve atık, geri dönüşüm, kereste ve tarım endüstrilerinde kullanılan kamyonlar yer alıyor.Yeni OMNITRAC serisininaltısı OMNITRAC S ön aks lastiği ve dördü OMNITRAC D çeker aks lastiği olmak üzere 10 farklı ebatı bulunuyor. Seride ayrıca karma servis endüstrisi için yeni bir ebat daha yer alıyor. 315/70R22.5 ebadı sektörde bir ilk olarak, pazardaki talebin gitgide arttığı standart çekicilerin kullanımı için üretiliyor.Goodyear’ın uyguladığı yeni bir teknoloj olan DuraShield, lastiğin gövdesinde oluşabilecek hasarlara karşı ekstra dayanıklılık ve kaplanabilirlik özelliği sağlıyor. Yeni OMNITRAC ürün hattı gelişmiş kilometre performansı sunuyor ve 3PMSF işaretlemesi ile kış koşulları ile ilgili tüm gereklilikleri karşılıyor.Bu lastiklerin bir diğer özelliği de, Radyo Frekansı İle Tanımlama (RFID-Radio Frequency Identification) teknolojisiyle lastiğin tanımlanması, yönetimi ve takibi için geliştirilen sisteme bağlanma olanağı sunması olarak öne çıkıyor.OMNITRAC S ön aks lastiği, yol koşullarında kullanımının yanı sıra yol dışı koşulların zorluklarına da dayanmak üzere tasarlandı. Yol koşullarında kullanıldığında düzgün aşınma özelliğine sahip olmasının yanı sıra sırtta oluşabilecek hasarlara karşı oldukça dayanıklıdır ve DuraShield teknolojisi sayesinde kaplanabilirlik özelliğine sahiptir.Yeni OMNITRAC D çeker aks lastiğinin sırt tasarımı üç sıra halinde kılcal kanallardan oluşur, bu sistem otoyollarda ve kış koşullarında performansı en üst seviyeye çıkarır. OMNITRAC D yol koşullarında kullanıldığında düzgün aşınma performansı gösterir. Kullanım süresi boyunca tüm yüzeylerde olağanüstü çekiş gücüne sahiptir. Kilometre performansı daha yüksektir ve kaplanabilirlik özelliği bulunmaktadır. DuraShield teknolojisi sayesinde, gövdede ve sırt bölgesinde oluşabilecek hasarlara karşı dayanıklılık ayrıca lastiklerde yüksek tork altında dahi kopmaya karşı daha fazla direnç özellikleri geliştirilmiştir.Goodyear’ın OMNITRAC MST II 385/65R22.5 ve 445/65R22.5 treyler lastikleri, yüksek kilometre performansı,yol ve yol dışı koşullarında gelişmiş yol tutuş özellikleriyle yeni OMNITRAC S ve D lastiklerini tamamlar niteliktedir. Sırt bölgesi geniştir,mükemmel hasar direnci ve yüksek dayanıklılığın yanı sıra düzgün aşınma ve yüksek kilometre performansı sunmaktadır.Goodyear, filolara yüksek kalitede lastik kullanımının yanı sıra doğru servis ve çözümlere başvurmalarını tavsiye ediyor. Karma servis uygulamaları için Goodyear Proactive Solutions büyük fayda sağlıyor. Patenti Goodyear’a ait olan teknolojisiyle Goodyear Proactive Solutions, gelişmiş telematik sistemleri ve patentli arızaları gerçekleşmeden öngörebilen sistemiyleveri tabanı çözümleri sunuyor ve ticari filolar için lastiklerin kesin, doğru ve gerçek zamanlı olarak takip edilmesini sağlıyor.Goodyear’ın Lastik Basıncı İzleme Sistemi, (TPMS-Tyre Pressure Monitoring System), OMNITRAC lastiklerinin performansını optimize ederek özellikle uzak bölgelerde hizmet veren filoların gönül rahatlığıyla operasyonlarını sürdürmelerini sağlar. Gelişmiş telematik sistemleri ve Goodyear’ın eşsiz algoritması sayesinde, Goodyear Proaktif Çözümler sürekli olarak lastikleri izler ve eğer lastik basıncı ya da ısı filo tarafından belirlenen parametrelerin dışına çıkarsa anında uyarıda bulunur.