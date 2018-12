İç pazarın ve ihracat pazarlarının yarı römorklarını Aspöck donatıyor

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

25 Aralık 2018, 17:18

Kamyon ve treylerler için geliştirilmiş ECOLED II parlayan gövde teknolojisine ve değiştirilebilir lense sahip yeni LED kuyruk lambası, tasarımı sayesinde hem solda hem sağda kullanılabiliyor.

Aydınlatma ve elektrik bağlantıları alanında otomotiv, üstyapı ve yarı römork sektörüne destek veren Aspöck Aydınlatma Sistemleri, sektörün büyük bir bölümünün tedarikçisi olarak ürün ve hizmet sunumuna hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Tranko Tank Treyler, Özgül Treyler, Yalçın Dorse ve OKT Treyler, yeni araçlarını Aspöck’ün ürünleri ile donatarak müşterilerine sundular.









Ortak başarı için çalışılıyor

Yenilikler 2019’da pazarda













Yeni kuyruk lambası

Hannover’da tanıtılan ECOLED II kamyon ve treylerler için geliştirilmiş. Parlayan gövde teknolojisine ve değiştirilebilir lense sahip yeni LED kuyruk lambası, tasarımı sayesinde hem solda hem sağda kullanılabiliyor. ISO 13207’ye uygun ECOLED II’de homojen, sıralı ve geniş ışık alanı ile önceki modele göre görünürlük seviyesi yükseltilmiş. Basınç, su, baz ve asitlere dayanıklı bu yeni kuyruk lambası, onarım maliyetlerinde de etkinlik vaad ediyor. Uç anahat işaretleme kolunun, hasar durumunda sadece montaj braketinin değiştirilmesi yeterli oluyor. Düşük montaj yüksekliğine sahip olan ürün 12 ila 24 voltaj aralığında sunuluyor.

















Tranko Tank Treyler, Güven Logistics için ürettiği ADR’li tanker üstyapılı yarı römorkunda; Özgül Treyler, konteynır taşıyıcısı yarı römorklarında; OKT, Hannover’de sergilediği yarı römorkları ile müşterilerine teslim ettiği silobaslarında; Yalçın Dorse de lowbed yarı römorklarında Aspöck’ün aydınlatma sistemlerini kullandılar.Yalçın Dorse’nin lowbedlerinde LED yuvarlak stoplar ve alüminyum gövdeli kendinden LCG’li (LED kontrol sistemi) Multiled stoplar yer aldı.sektörün ihracat pazarlarında gelişmesi, iç pazarda en iyi ürünleri kullanılması için her zaman uygun çözümler sunduklarını belirterek, “Ürün ve hizmetlerimiz ve bayi ağımız ile her zaman üreticilerin ve taşımacıların yanındayız. Yeni yıl da ortak başarılar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Aspöck kırk yıldır her türlü karayolu aracı için aydınlatma sistemi üretiyor ve bu sistemler Avrupa çapında yaygın olarak kullanılıyorlar. Konseptten, montaja hazır ürüne kadar başta kamyon ve römork olmak üzere tarım makineleri, otomobil, motosiklet ve karavanlar dahil her türlü karayolu aracı için çözümler geliştiren Aspöck, müşteri taleplerini maksimum karşılayan ürünler sunma vizyonu ile ürünlerini biçimlendirirken, geleceğin araçlarının aydınlatılmasına yönelik planlama ve ürün geliştirme çalışmalarına da odaklanmış durumda.Hannover’de IAA 2018’de pazarın farklı kesimlerinin taleplerini karşılayan LED aydınlatma sistemleri ile birlikte 2019’da pazara sunacağı yeni ürünleri de tanıtan Aspöck’ün ürün geliştirme çalışmalarında odaklandığı bir diğer konu treyler enformasyon ve bilgi sistemleri ile sürüş ve manevra destek sistemleri. Bu çalışmaların sonuçlarının 2019 yılında ortaya çıkması bekleniyor.