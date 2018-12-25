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Alışan Lojistik yükselişini sürdürüyor

Alışan Lojistik yükselişini sürdürüyor

Tarih 25 Aralık 2018, 12:48

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2017 yılı verilerine göre açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı sıralamasında, Alışan Lojistik 107. sırada yer aldı…

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasının sonuçları yayınlandı. 2017 yılı verilerinin dikkate alındığı araştırmaya göre 107. sırada yer alan Alışan Lojistik, sektöründeki öncü konumunu sürdürüyor. Aynı listede sektörel olarak değerlendirme yapıldığında 37. sırada bulunan Alışan Lojistik, listeye giren firmaların dövizli hizmet ihracatı gelirleri dışındaki diğer gelirleri de göz önüne alındığında ise 17. sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı araştırma sonuçlarını değerlendiren Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alışan, sektördeki liderliklerini sürdürme konusunda kararlı ve sağlam adımlarla hareket ettiklerini belirtirken, elde edilen sonucu, başarıyla yürüttükleri ar-ge ve inovasyon çalışmalarının yarattığı olumlu etkilerin sonuçlarına bağladıklarını belirtti. Erturul Alışan, “Türkiye’nin en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren firmaları arasında olmak, elbette firmamız için önemli bir başarı. Yüksek marka değerine sahip firmamız bu sonuçla sürdürülebilir başarılarına yeni bir halka eklemiştir. Alışan Lojistik, uluslararası alanda ülkemizi üstün bir başarı ile temsil etmesinin yanı sıra ülkemizde de şirketler tarafından aranan bir marka olarak iç piyasanın da en büyük firmaları arasında yer alıyor. Alışan Lojistik’in bu noktaya gelmesinde büyük rolü bulunan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.  



Türkiye’nin taşımacılık alanında önde gelen firmalarından Alışan Lojistik, lojistik sektöründe sunduğu hizmetler ve müşterilerinin beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik çözüm odaklı yaklaşımı ile ön plana çıkıyor. Alışan Lojistik, taşıdığı ürünlerin sorunsuz ve güvenilir şekilde müşterilerine teslim etme prensibiyle Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olmaya devam ediyor.

 

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